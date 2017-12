Rezitieren, rappen und erzählen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Wie vielfältig Sprache sein kann, das haben Schüler der Laurentiusschule, eine Schule für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, am Dienstag gezeigt. Mit Gedichten, Liedern und Geschichten präsentierten sie das "Fest der Sprache".

Die Aufregung war dem einen oder anderen schon anzumerken. Schließlich hatte sich die ganze Schule in der großen Aula versammelt. Mit Spannung erwarteten Schüler, Lehrer und Betreuer das Programm zum "Fest der Sprache", das in abgewandelter Form bereits zum vierten Mal an der Einrichtung der Stephanus-Stiftung stattfand. Dort werden aktuell 107 Mädchen und Jungen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet. 40 Lehrer, Betreuer und technisches Personal gehören zum Team der von Marlies Sydow geleiteten Bildungsstätte.

Die Schulleiterin lauschte gespannt jeder der Darbietungen. "Der Weihnachtsabend ist nicht mehr fern", rappten unter anderem die Schüler der M1 von der Bühne und ernteten für ihren selbst geschriebenen Weihnachtssong viel Applaus. Der brandete ebenso auf, als sich Tom und Katharina aus der O2 nach dem Loriot-Stück "Der Feierabend" vor dem Publikum verneigten.

So richtig voll wurde es auf der Bühne, als Steven, Melanie, Jessica und die anderen der Klasse M2 in ihre Rollen schlüpften und die Geschichte von den "Zehn kleinen Weihnachtsmännern" erzählten. Bereits im Oktober hatten sie mit dem Proben begonnen, berichtete Lehrerin Kristine Höhne am Rande, die zusammen mit Gina Priebe und Dagmar Rocktäschel die Mädchen und Jungen auf die Bühne begleitete und bei Bedarf soufflierte. Für ordentlich Stimmung sorgte schließlich die M3. Nicht nur wegen der coolen Sonnenbrillen kamen die Jungs um Maren Wedding und Corinna Lorenz sowie Heike Matzer an der Gitarre beim Publikum toll an, sondern vor allem wegen des klasse Gedichtes vom "Rap-Huhn". Und wie sich das Leben in der Vorweihnachtszeit mit einer Katze namens Soja, die auch Soja-Milch trinkt und Yoga betreibt, lebt, davon berichteten die Schüler der O1 in ihrer humorvollen Geschichte "Schnauze, es ist Weihnachten". Am Ende gab es für alle Klassen ein tolles Weihnachtsgeschenk.

Dafür bedankte sich Lea auf ihre Weise. Die 16-jährige Schülerin der O3 setzte sich ans Klavier und spielte "Lustig, lustig tralalalala". Wer konnte, summte oder sang mit. Nicht schöner hätte das "Fest der Sprache" für Schüler und Lehrer enden können.

Marlies Sydow zeigte sich begeistert vom Können der Kinder. Manche hätten es geschafft, lesen zu lernen. "Und das wollen sie natürlich auch zeigen und sind mit Eifer dabei", so Marlies Sydow. Und gleich elf Schüler auf die Bühne zu bringen, sei schon eine Leistung, zollte sie den "Weihnachtsmännern" Respekt. Bei dem Stück seien auch die ganz Schwachen zum Zuge gekommen, Kinder, die nicht sprechen können. Die bedienten sich eines Talkers - ein Sprachausgabegerät. Das würden die Eltern gern ebenso zuhause nutzen, um vom Erlebten am Wochenende zu berichten. Das würden sich die Kinder dann im Morgenkreis anhören.

Zum Hören und Sehen gibt es auch am 20. Dezember noch etwas: 20 Schüler um Lehrerin Manuela Sarre werden im öffentlichen Schulgottesdienst (10 Uhr) in der Nikolaikirche "Die Engelsweihnacht" spielen.