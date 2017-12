Neuer Abfallkalender für 2018

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Mit dem Brandenburger Wochenblatt erscheint am heutigen Mittwoch (13.12.) der neue Abfallkalender für das Jahr 2018. Die Sache scheint einfach: "Es gelten alle bisherigen Abfuhrregelungen für die Restmülltonnen, gelbe Säcke und Papiertonnen", heißt es seitens Stadt und Entsorger MEBRA. Allerdings gibt es gravierende Änderungen bei der Biotonne und zwar nahezu im gesamten Stadtgebiet. Durch die verstärkte Akzeptanz der Biotonne mussten die Tourenpläne angepasst werden, was zu Änderungen der Abfuhrtage führt.

Außerdem werden im Abfallkalender 2018 die neuen Termine für die Feiertagsentsorgung, Biotonnenreinigung und die mobile Schadstoffsammlung bekannt gegeben sowie für die Weihnachtsbaumentsorgung. Die erfolgt, wie bereits im Januar 2017 praktiziert, an je einem bestimmten Tag in der Woche in den jeweiligen Straßen, und zwar vom 08.01. - 19.01.2018.

Der Abfallkalender liegt in gedruckter Form an verschiedenen Stellen der Brandenburger Stadtverwaltung aus, ebenso im Wertstoffhof im Recyclingpark Brandenburg (August-Sonntag-Str. 3) und im Sicherheitszentrum in der Steinstraße.

Auch ist der Plan online unter www.stadt-brandenburg.de/leben/abfall-und-abwasser/entsorgungstermine/ zu finden; die angepasste Abfall-App wird zum Jahreswechsel eingespielt.