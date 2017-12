Kleine Ukraine in Slubice

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus ökonomischer Sicht ist die Zuwanderung aus der Ukraine für die Nachbarstadt Slubice ein Segen. Anders könnten die hiesigen Unternehmen dem Fachkräftemangel nicht trotzen. Weil die Zahl der Einwanderer sich in kurzer Zeit nahezu verdoppelt hat, soll ein neues Pfarrhaus jetzt bei der Integration helfen.

Taras Shkurat ist eigentlich Musiker. Sein Instrument ist das Akkordeon. Doch der 41-jährige Mann, der vor zwei Jahren aus der ukrainischen Stadt Switlowodsk nach Slubice gekommen ist, erwähnt nur beiläufig, dass er Musiklehrer ist. In Polen hat er ganz unterschiedliche Arbeitsstellen gehabt, zum Beispiel in einer Fabrik für Autoteile oder als Bauarbeiter auf verschiedenen Baustellen gearbeitet. Wichtiger für ihn ist hingegen, dass er jetzt von seiner Arbeit leben kann. "Nicht nur die Polen profitieren ökonomisch von uns, auch wir von ihnen", meint der Mann, der seine Haare nur wenige Millimeter kurz trägt. Auf seinem Pullover sind weiße Farbkleckse, weil er seinem Freund Igor Lysenko, der ebenfalls aus der Ukraine stammt, beim Streichen in der Wohnung hilft. Der wiederum lebt bereits seit 1993 in Slubice und hilft beim Übersetzen. Etwa, wenn Taras Shkurat versucht, die Situation in seiner Heimat zu beschreiben. 70 Euro habe er in der Ukraine monatlich zur Verfügung gehabt. "Die Preise aber sind so hoch wie in Polen", betont er und wechselt daraufhin in die ukrainische Sprache. "Russen und Ukrainer, die vorher friedlich zusammengelebt haben, schießen plötzlich aufeinander", gibt Igor Lysenko schließlich seine Worte wieder. Zurückkehren in die Heimat möchte Taras Shkurat nicht.

Seine neue Arbeitsstelle befindet sich neben der orthodoxen Kirche in Slubice. Gegenüber der Kirche mit der goldenen Kuppel soll ein neues Pfarrhaus entstehen, bei deren Aufbau der 41-Jährige mit anpackt. Von dem Projekt der kirchlichen Stiftung erhofft sich Igor Lysenko, der ebenfalls an der Gestaltung dieser Idee mitwirkt, dass es auch die Integration der nach Polen ausgewanderten Menschen aus den Ostblockstaaten unterstützt. Es sollen dort etwa, sagt er, Sprachkurse sowie eine Sonntagsschule angeboten werden. "Wir wollen dort auch gemeinsam singen und musizieren", erläutert Lysenko, der als Musiklehrer in Slubice und Gorzów arbeitet und sich damals schon für den Bau der orthodoxen Kirche eingesetzt hatte. Viele der nach Slubice ausgewanderten Ukrainer lernt der Musiklehrer durch seine Nebentätigkeit als Übersetzer kennen. Und das sind in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. "Wir haben hier teilweise amerikanische Verhältnisse", so beschreibt er es. In einigen Gegenden müsse nicht einmal mehr Polnisch gesprochen werden.

Beate Bielecka, Pressesprecherin der Nachbarstadt Slubice, schätzt die Zahl der ukrainischen Mitbürger auf rund 2000 Menschen. "Sie hat sich in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt", sagt sie. Gesetzlich werde die Zuwanderung auch kaum beschränkt. "Wenn sie eine Arbeit haben, dürfen sie bleiben", erläutert Beata Bielecka. Vorurteile aus der polnischen Bevölkerung gibt es nach Angaben der Pressesprecherin nicht. Es freut sie, dass viele polnische Bürger ihr Wohneigentum gerade an Zugewanderte aus der Ukraine vermieteten, obwohl sie die Wahl hätten. "Sie nehmen sie sogar an die Hand und gehen mit ihnen zu den Ämtern", hat sie festgestellt.

Besonders die Wirtschaft freut sich über diese Entwicklung. Tomasz Grabowski, dem in Slubice ein Logistikunternehmen gehört, hat jahrelang mit einem Fachkräftemangel gekämpft. "Aufgrund der Nähe zu Deutschland sind viele Arbeitskräfte abgewandert", schildert er die Situation vor drei Jahren. Diese Lücke werde jetzt von Zugewanderten aus der Ukraine geschlossen. Grabowski beschäftigt rund 100 ukrainische Mitarbeiter an den beiden Niederlassungen in Slubice und Zielona Góra, das sind ein Drittel der Belegschaft. Mittlerweile denkt der Geschäftsführer sogar darüber nach, eigene Unterkünfte für sie zu bauen. Da die ukrainische Sprache der polnischen sehr ähnlich sei, gebe es zudem selten Probleme mit der Verständigung, sagt er.

Und damit die Einwanderer wenigstens ein wenig Heimat in Polen wiederfinden, hat Iryna Primieczajewa in Gorzów (Wojewodschaft Lebus) im Mai den ersten ukrainischen Laden außerhalb Warschaus eröffnet. Einkaufen würden bei der 30-jährigen Ukrainerin auch viele Polen, sagt sie. Besonders beliebt sei der für ihre Heimat typische getrocknete Fisch, Speck oder die Süßwarenspezialität Chalwa mit Sonnenblumenkernen. Durch die Gespräche mit den Kunden merkt Iryna Primieczajewa, dass gerade viele junge Ukrainer sagten, dass sie in Polen eine neue Heimat gefunden hätten und nicht zurückkehren wollten.

Die kulturelle Nähe zu seinem Heimatland hat auch Taras Shkurat und seiner Frau dabei geholfen, sich schnell heimisch zu fühlen. Lediglich zu Weihnachten, wenn die großen polnischen Familien zusammenfänden, empfinde er ein wenig Heimweh. Immerhin könne er zwei Mal Weihnachten feiern, denn das orthodoxe Weihnachten ist erst am 7. Januar.