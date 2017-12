25 Jahre Neuenhagen in der Kurzfassung

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) In Neuenhagen freut man sich über eine Neuerscheinung aus den Brandenburgbuch-Verlag. Der alteingesessene Ortschronist Dr. Erich Siek und die Fast-noch-Neu-Neuenhagenerin Dr. Sibylle Zikmund haben auf der Grundlage des Neuenhagener Echos eine chronologische Übersicht der Nachwendezeit erstellt.

Was sind schon 27 Jahre. Viel zu früh, um sie als Geschichte zu bezeichnen. Aber wer weiß denn noch, dass es gerade diese Zeitspanne her ist, dass 1400 Neuenhagener seit 20 Jahren auf einen Telefonanschluss warteten. Und, es als Erfolg gefeiert wurde, dass nun endlich fünf öffentliche Fernsprechzellen in Betrieb gingen. Nachzulesen ist die ganze Geschichte im Neuenhagener Echo Nummer 1 von 1990.

Die Gemeinde pflegt eine lange Chronik-Tradition. Paul Tramp schrieb sie auf 600 A3-großen Seiten in den 1915-er bis 1930-er Jahren handschriftlich nieder. Erich Bischof setzte sie fort, und Lothar Engler schrieb sie bis 1995 nieder. Am Montag freuten sich nun Sibylle Zikmund und Erich Siek, gemeinsam mit Jutta Skotnicki aus dem Rathaus die neueste Chronik vorstellen zu können. Und sie taten das in den Räumen der Brandenburg-buch-Buchhandlung in der Speyerstraße. Ein durchaus passender Ort, denn Mischa und Beate Klemm haben die Neuerscheinung in ihrem Verlag im Auftrag der Gemeinde herausgebracht.

Eine Buchlesung aus einer Chronik - wie geht das? Die Autoren machten das recht geschickt. Einfach ein Jahr aufschlagen und die knappen Zusammenfassungen vorlesen. Wer mehr dazu wissen möchte, findet am Ende die Nummer des Neuenhagener Echos, in der darüber berichtet wurde.

Die Monatszeitung gibt es in der Gemeinde seit den 1950-er Jahren, zu Beginn wurde sie als Wahlzeitung herausgegeben. 1990 bis 1992 wurde das Neuenhagener Echo von der Gemeinde herausgegeben und seit 1992 gehört es zum Verlagshaus der Märkischen Oderzeitung. So haben sich dort eine Unmenge Fakten und Berichte angesammelt. Geschichten zu Vereinen und Einrichtungen, aus dem Rathaus, der Gemeindevertreterarbeit bis hin zu kulturellen Erlebnissen, von denen es in der Gemeinde besonders viele gibt.

Es ist alles noch nicht so lange her, um es in "historische Kategorien" zu stecken, aber so Manches gerät schon in Vergessenheit. Und - wie Sibylle Zikmund - viele der Zugezogenen waren nicht dabei und kennen die Geschichte ihres neuen Heimatortes gar nicht. Sie war es auch, die nach Informationen suchte und mit Hilfe von Rathaus-Sprecherin Jutta Skotnicki den langjährigen Ortschronisten Erich Siek kennen lernte. Gemeinsame - zu Beginn noch mit anderen Mitstreitern - machten sie sich schon 2012 an den riesigen Berg der Neuenhagener Echos, um diese nach Ereignissen zu durchforsten, sie zu skizzieren und kalendarisch zu ordnen.

Herausgekommen ist - rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest - ein handliches Buch für gerade einmal neun Euro, das über viele Leute berichtet, die hier eine Rolle spielten oder auch immer noch aktiv sind. Wie beispielsweise Ortwin und Hermine Schubert mit ihrem Musikpodium, wie Sportfreund Herbert Janack, oder Simone Meuche vom Kinder- und Jugendtanzensemble. Und es eine Liste der Ehrenbürger, der Eingetragenen ins Ehrenbuch und der Preisträger des Neuenhagener Echos, der Mitte Januar vom Märkischen Medienhaus zum 27. Mal vergeben wird.

Sehenswert sind auch die Fotos im Buch. "Etliche darunter, die noch nicht in aktuellen Zeitungen drin waren", freut sich Erich Siek. Er ist Autor vieler wirklich schon historischer Berichte über Straßen, Gebäude und Geschäfte in Neuenhagen, die es so schon lange nicht mehr gibt. Nun sind sie wieder zu finden - einfach dem Stichwort folgen und sich dann womöglich in der Bibliothek die ganze Zeitung zu Gemüte führen.

Chronologische Übersicht zur Geschichte der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 1990-2015, 9 Euro, Brandenburgbuch Buchhandlung, Speyerstraße 2 in Neuenhagen, ISBN978-3-945546-03-1,