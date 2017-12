Rosentunnel bleibt gesperrt

Falkensee (MOZ) Die Rosenstraße in Falkensee muss nach der Havarie am Mittwoch voraussichtlich bis Freitagabend oder bis Samstagmorgen in beiden Richtungen voll gesperrt bleiben. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Grund ist der Rohrbruch einer Trinkwasserleitung im Bereich der Zufahrt zum Sportpark nahe des Rosentunnels. Wie zudem Günter Fredrich, Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasser GmbH, mitteilte, muss ein vier Meter langes Teilstück der Leitung ausgetauscht werden. Dazu wurden am Mittwoch und am Donnerstag rund 30 Quadratmeter Straße geöffnet. Es finden zudem Reparaturarbeiten am Bordstein und an der Regenentwässerungsanlage statt. Am Freitag soll dann zunächst provisorisch asphaltiert werden.

"Die Zufahrt zur Krügerstraße ist für die Anwohner gewährleistet. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 wird der endgültige Deckenschluss erfolgen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wasserversorgung war am Dienstagmorgen für kurze Zeit eingeschränkt.