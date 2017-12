Konzert mit Kostproben aus Schokolade

LR Beeskow

Storkow (bs) Eine "Süße Versuchung" wird für Freitagabend auf der Burg Storkow angekündigt. Auf dem Spielplan im großen Saal steht dann ab 20 Uhr das Schokoladenkonzert von und mit Christina Rommel. Besuchern wird eine zweieinhalbstündige Reise in die Welt der wahrscheinlich beliebtesten aller Süßigkeiten versprochen. Das Programm sei eine ungewöhnliche Kombination aus Musik, Geschichten und Verköstigung, die das Herz jeder Naschkatze höher schlagen lasse.

Christina Rommel und ihre Band spielen deutschsprachige Lieder, die zwischen gefühlvoller Ballade, mitreißendem Pop und krachendem Rock hin und her springen. "So unterschiedlich eben, wie auch Schokolade schmecken kann", sagt die Sängerin. Beim Publikum ist die Neugier offenbar groß - am Dienstag waren nur noch wenige Eintrittskarten verfügbar.

Vorverkauf (www.reservix.de) 27 Euro, Abendkasse 29 Euro