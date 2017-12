Neue Küche fürs Dorf

LR Beeskow

Groß Rietz (lit) Eine Anwohnerin aus Groß Rietz nutzte die Gunst der Stunde und meldete sich auf der Gemeindevertretersitzung in Rietz-Neuendorf zu Wort. Sie monierte den Zustand des Gehweges in Groß Rietz, der nur teilweise ausgebessert wurde und erklärte erbost: "Jetzt stelle ich fest, dass irgendetwas in dem Dorfgemeinschaftshaus gemacht wurde, das nicht so wichtig ist wie der Gehweg." Was genau dort gemacht wurde, erklärte Kämmerer Nico Ache: Im Dorfgemeinschaftshaus haben Umbaumaßnahmen stattgefunden.

Notwendig geworden waren diese, weil die Küche laut Kämmerer "im desolaten Zustand" war. Der Gasherd hätte jährlich überprüft werden müssen - wurde er aber nicht. Statt eines neuen Herdes wurde eine neue Küche mit gebrauchten Geräten erworben und der Schimmel an der Wand entfernt. Kostenpunkt: rund 1300 Euro.