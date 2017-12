80 Euro für die Trauerhalle

Tatjana Littig

Rietz-Neuendorf (MOZ) Die Tagesordnung hat es angekündigt. Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung waren die großen Themen der Gemeindevertretersitzung in Rietz-Neuendorf. Kämmerer Nico Ache erläuterte seine Kalkulation. Die Nutzung für die Trauerhalle soll von 20 auf 80 Euro steigen.

Mario Kiesow meldete sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Wie es um die anonyme beziehungsweise halb-anonyme Urnenbestattung in Glienicke stünde, wollte der Ortsvorsteher von den Anwesenden wissen. "Damit ich den Bürgern irgendetwas berichten kann. Das zieht sich schon seit zwei Jahren", schob er hinterher. Stefan Horstmann, Sachgebietsleiter Gebäude, Liegenschaften, Bau und ab 1. Januar 2018 offiziell Bauamtsleiter der Gemeinde, antwortete: "Bis dato wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Ich habe noch keine Anweisung vom Bürgermeister erhalten." Claudia Schmidt, Ortsvorsteherin von Alt Golm und Gemeindevertreterin, gab Mario Kiesow einen Rat mit auf den Weg: Eine Projektmappe zu erstellen und festzuschreiben, was in Eigenleistung erledigt werden kann. "Das wirkt beschleunigend."

Alt Golm hat seit dem vergangenen Jahr eine Fläche für anonyme und halb-anonyme Bestattungen. Doch ohne neue Friedhofssatzung nützt das alles nichts. Denn in der derzeit gültigen von 2004 sind diese Bestattungsformen nicht vorgesehen. Folglich kann dort auch niemand beigesetzt werden. Das soll sich in Zukunft ändern.

Eines vorweg: Beschlossen wurden am Montag weder Friedhofs- noch Friedhofsgebührensatzung. Claudia Schmidt bat darum, die Entscheidungen zu verschieben, nachdem Unterlagen zur Kalkulation erst am Freitag bei den Gemeindevertretern eingegangen waren. "Die Zeit hat nicht gereicht, um sie durchzuarbeiten", erklärte sie.

Statt der Beschlüsse gab es eine Diskussion im Rathaus. Kämmerer Nico Ache erläuterte seine Kalkulation. Dafür wurden Zahlen aus 2016 herangezogen. Das kalkulierte Defizit liegt bei rund 24 000 Euro. In einer Tabelle, die der Beschlussvorlage zur Gebührensatzung angefügt ist, sind kalkulierte Gebühren, alte und vorgeschlagene neue für die einzelnen Bestattungsarten dargestellt. Der strittigste Punkt: die Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle. Laut Kalkulation müsste sie - um kostendeckend zu sein - bei 280 Euro liegen. 20 Euro werden derzeit erhoben, 80 Euro soll es künftig sein. "Die Trauerhalle in Glienicke haben die Bürger mitgebaut, warum sollen sie 80 statt 20 Euro zahlen?", fragte der Gemeindevertreter Wilfried Perlitz aus Glienicke. "Was ist, wenn Trauerhallen kein Strom und kein Wasser haben?", hakte Marcel Goy aus Birkholz nach. Auch der Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung, Günter Poeschke, verwies auf die unterschiedliche Ausstattung der Hallen im Gemeindegebiet. "Es sind gleichartige Leistungen", entgegnete darauf der Kämmerer. Die Gemeindevertreter verständigten sich letztlich darauf, die Gebühren in der Arbeitsgemeinschaft Finanzen auf die Tagesordnung zu setzen.

Günstiger wird es an anderer Stelle: beim Kinder- und Urnengrab. Hier übersteigt die aktuell erhobene Gebühr die kalkulierte.