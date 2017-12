Bäume selber schlagen

LR Beeskow

Sauen (MOZ) Am Sonnabend können Besucher den Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten und dem Hof des alten Gutshofes in Sauen von 11 bis 18 Uhr genießen. Veranstaltet wird der Markt von Anne Burkhardt, Betreiberin der Gaststätte Cucina Verde in Sauen. Händler werden Stände öffnen, selbstgemachtes anbieten und wer möchte, kann mit der Kutsche und dem Weihnachtsmann eine Fahrt um den Dorfanger machen. Auch die Stiftung August Bier bringt sich ein und bietet um 12 und um 14 Uhr die Möglichkeit Blaufichten und Nordmanntannen selbst zu schlagen. 10 Euro pro Meter fallen hier an.