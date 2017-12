Sitzung in Alter Schule

MOZ

Jacobsdorf/Sieversdorf (bw) Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres hat ein volles Programm an Beschlüssen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung des Haushaltes 2018. Damit wäre das Ziel von Kämmerin Helen Feichtinger, den Haushalt noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen, erfüllt. Weiterhin geht es um den Bebauungsplan für den Windpark II, um Wasser-und Abwasserentgelte sowie um die Satzung zur Reinigung öffentlicher Straßen. Das Gremium tagt diesmal ab 18 Uhr im Ortsteil Sieversdorf, in der Alten Schule.