Höchste Preise in neuen Ländern

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Ein freistehendes Einfamilienhaus kann 380 Euro pro Quadratmeter kosten, aber auch 8500 Euro. Das war im vergangenen Jahr die Preisspanne zwischen der günstigsten und der teuersten Region in Deutschland, nämlich dem Kreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) und der Stadt München. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen schwanken die Preise zwischen 220 Euro im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming und 5500 Euro in München.

Diese Preise haben die amtlichen Gutachterausschüsse ermittelt. Dafür werteten sie die Daten von bundesweit rund einer Million Grundstückverkäufen aus. Ihre Erkenntnis: Der Umsatz mit Wohnimmobilien stieg in den vergangenen beiden Jahren um 22 Prozent auf 155,7 Milliarden Euro, und eine Trendumkehr ist auch in den nächsten Jahren nicht in Sicht, so die Einschätzung der Vorsitzenden des Arbeitskreises der Gutachterausschüsse, Anja Diers.

Brandenburg entwickelte sich noch rasanter: Hier stiegen die Umsätze von 2014 bis 2016 um rund 35 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig nahm die Zahl der Kaufverträge um rund elf Prozent zu. In Berlin kletterten die Umsätze nur um 24 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Die Käufer ließen sich ihr Eigenheim in Brandenburg im Schnitt 157 100 Euro kosten. Das war der höchste Wert im Osten, sieht man von Berlin mit 422 900 Euro ab. Spitzenreiter war Hamburg mit 502 400 Euro.

Wie groß die Preisspannen sind, zeigen gebrauchte freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser: Je Quadratmeter Wohnfläche kosteten sie in Brandenburg zwischen 540 Euro und 3060 Euro. Dabei war der Landkreis Potsdam-Mittelmark das teuerste Pflaster. Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften wurden zwischen 460 Euro und 2370 Euro je Quadratmeter gezahlt; im Mittel waren es 980 Euro.

Eigentumswohnungen waren in Brandenburg im Schnitt für 161 200 Euro zu haben, der siebthöchste Wert in ganz Deutschland. Auch hier war Hamburg mit 328 000 Euro unangefochten Spitzenreiter, gefolgt von Bayern, Berlin und Hessen. Neubauten waren in Brandenburg für 1100 Euro bis 3450 Euro pro Quadratmeter zu haben, wobei hier in Potsdam am meisten verlangt wurde. Bundesweiter Spitzenreiter war mit großem Abstand München mit 7500 Euro. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen ging die Spanne in Brandenburg von wenigen hundert Euro bis 2430 Euro im Kreis Barnim.