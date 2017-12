Gesundheitszentrum kommt!

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Die Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung beschloss am Montagabend den Verkauf eines 17.000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Rosa-Luxemburg-Straße an den Verein Heilort Bad Belzig e.V.

Verein und Stiftung "Heil- und Lebensort Bad Belzig" planen dort den Bau eines Gesundheitszentrums mit Therapiebereichen, eines Biogästehauses mit Restaurant, eines Mehrgenerationen-Wohnprojektes mit Palliativpflegedienst und Naturkindergarten. Fünf Millionen Euro sollen investiert werden. Der letztendlich mehrheitlich gefasste Beschluss ebnete den Weg zur Verwirklichung der Vision. Der Kaufpreis wird nachfolgend durch einen Gutachter ermittelt.

Vorab flammte jedoch erneut eine Debatte darüber auf, ob die Fläche nicht besser für den Bau von Eigenheimen angeboten werden soll. "Unter dem Aspekt der Stadtentwicklung plädiere ich dafür, das Grundstück nicht zu verkaufen", erklärte Dietmar Hummel (FDP). Ähnlich und mit Verweis auf sich wiederholende Anfragen nach Flächen für den Eigenheimbau äußerte sich Jürgen Gottschalk (CDU). Bauamtsleiter Christoph Grund suchte zu erklären, dass im Falle einer Wohnbebauung der gesamte Verkehr über den Lärchenweg laufen müsste - drei der Fläche vorgelagerte Grundstücke hatte der Verein bereits im Vorfeld von privaten Eigentümern zur Umsetzung des Projektes erworben.

Grund verwies zudem auf bereits erfolgte Empfehlungen des städtischen Bauausschusses zum Verkauf der Fläche, für die es insgesamt jedoch zwei Bewerber gab.

Neben dem Heilort e.V. hatte Bad Belzigs Bierbrauer Norbert Eggenstein einen Kaufantrag für das 17.000 Quadratmeter große Areal abgegeben. Dasselbe ist seit Anfang der 1990er Jahre als "Sondergebiet Klinik" im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Eggenstein wiederum wollte das Areal für den Bau einer Schönheitsklinik im Nordwesten der Kur- und Kreisstadt erwerben.

Silke Grimm, Esther Heese und Heinrich Kronbichler vom Vorstand des gemeinnützigen Heilort-Vereins und der gleichnamigen Stiftung verfolgten die Entscheidung des Gremiums. Vor zwei Jahren stellten sie ihre Vision vom Heilhaus Bad Belzig - einem Ort, der Prävention, Gesundung und soziales Leben verbindet - im städtischen Parlament erstmals vor.

Zwischenzeitlich sind mit Medizinern aus Bad Belzig und anderen Städten bereits erste Kooperationspartner gefunden.

Der Heilort-Verein und die gleichnamige Stiftung planen den Bau des Biogästehauses mit Therapiebereichen, Palliativpflegedienst und Naturkindergarten bis 2020/21.

Fünf Millionen Euro erfordert die Umsetzung des Vorhaben. Dieser erste Bauabschnitt soll durch Investoren aus privaten Vermögen und Fördermitteln aus öffentlichen Quellen bereits finanziell abgesichert sein.

Von 2022 bis 23 soll das Mehrgenerationenzentrum und die Altentagesstätte mit einem Kostenvolumen von 3,5 Millionen Euro gebaut werden.

In einem dritten Bauabschnitt sollen bis 2025 zusätzliche Gebäude um Geburt und Sterben entstehen. Das Kostenvolumen dafür wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.