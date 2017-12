Tiertafel Bad Belzig .V. in Nöten!

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Seit 2015 unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig bedürftige Mitmenschen im Hohen Fläming bei der Versorgung ihrer Haustiere. Wenn das eigene spärliche Einkommen nicht mehr fürs Futter ausreicht, kann die Tiertafel Bad Belzig mit Futter zur Überbrückung aushelfen. "Wir sind bei Wind und Wetter zu Futterausgaben in Wiesenburg, Niemegk und Bad Belzig unterwegs, holen Sach- und Futterspenden ab und bringen diese zu den Bedürftigen. Wir zeigen Präsenz auf Stadt- und Dorffesten, sammeln dort Spenden. Nun sind wir wieder einmal auf die Hilfe von Freunden, Gleichgesinnten, Unterstützer und Gewerbetreibenden angewiesen", so Katrin Krause, Vorstandsvorsitzende.

Das vor zwei Jahren erworbene gebrauchte "Tiertafel-Mobil" ha den aktiven und rührigen Helfern bisher gute Dienste geleistet, ist fast täglich im Einsatz. Doch nun türmen sich die Mängel in für einen kleinen Verein unbezahlbare Höhen.

Anfang 2018 wird der nächste TÜV fällig und bis dahin müssen unzählige TÜV-relevante Reparaturen an dem Fahrzeug vorgenommen werden, wofür der Tiertafel Bad Belzig schlicht und einfach das Geld fehlt. "Da wir mit sehr hohen Reparaturkosten rechnen müssen, käme auch die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Fahrzeuges in Frage. Leider ist unsere zuvor gestartete Anfrage bei umliegenden Autohäusern mit der Bitte um Unterstützung auf zumeist taube Ohren gestoßen. Wir bitten daher um Spenden für die Reparaturkosten oder für die Anschaffung eines anderen gebrauchten Transporters, denn ohne Fahrzeug ist es für uns auf Dauer nicht möglich, unsere ehrenamtliche Tätigkeit für unsere bedürftigen Mitmenschen in der Region aufrecht zu erhalten", so Katrin Krause weiter.

"Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und hoffen auf zahlreiche Unterstützer. Im Namen unserer bedürftigen Mitmenschen und ihrer geliebten Haustiere möchten wir uns schon hier und jetzt für die Hilfe bedanken." Der Verein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.