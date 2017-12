dpa-infocom

München (dpa) Schauspieler Mark Hamill (66) musste lange auf seine schlanke Linie achten, um wieder den Luke Skywalker in «Star Wars» darstellen zu können. «Vier Jahre lang bin ich jetzt auf der "Wenn es gut schmeckt, iss es nicht"-Diät. Ungelogen», sagte er der Zeitschrift «Bunte».

Er dürfe ein Glas Gemüsesaft trinken, zum Frühstück gebe es Proteindrinks. «Das ist ungefähr so sexy, als würde man ein Auto tanken», fügte er hinzu. Der 66-Jährige spielte in der ersten «Star Wars»-Trilogie mit und ist nun in «Star Wars: Die letzten Jedi» wieder dabei. Der Film startet am Donnerstag in den deutschen Kinos.