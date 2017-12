Mit Herzblut zurück in die Vergangenheit

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der helle Schein von Fackeln, der typische Geruch der Öllampen, das Knistern der glühenden Kohle in den Feuerkörben - feine Düfte von Leckereien lagen in der Luft und verbreiteten eine gemütliche Atmosphäre. Mittelalterliche Weihnachtsmärkte üben in der Adventszeit eine Faszination auf Groß und Klein aus, der man sich kaum entziehen kann. Da es in der Winterzeit dazu noch früh dunkel wird und damit die Kulisse zeitig in mythisches Licht taucht, macht dieses Flair besonders reizvoll und gemütlich. Erleben konnten die Besucher das Szenario beim Wintermarkt im Slawendorf. Der Veranstalter Zeitreisen Brandenburg nahm die Gäste mit auf eine spannende Zeitreise. Dort entdeckte sie keinen Nikolaus oder Engelchen, sondern wackere Slawenkrieger, anmutige Edelfrauen und musikalische Spielleute. Die Besucher konnten an vielen Ständen Handwerk sehen und auch mitmachen. Und sie blieben immer wieder stehen, wenn sich die Musiker lautstark im Getümmel zu Wort meldeten. Passend zum Wintermarkt gab der Namenspatron, der Winter, eine Stippvisite. Die Besucher und die Protagonisten froren in ihrer Gewandung um die Wette. Da half nur ein kräftiger Schluck Met oder einem Likör aus der eigenen Herstellung mit klangvollen Namen wie "Herzblut" oder "Waldgeistum", um sich von innen heraus aufzuwärmen. Dazu ein gutes Stück Fleisch vom Grill mit Knoblauchbrot - oder doch lieber den leckeren Bratapfel vom Verein "Die Altstädter" - Perfekt! Danach konnte es gestärkt weiter gehen. Hin zu den geduldigen Kerzenziehern der mystischen Wahrsagerin, der kunstfertige Silberschmiede, derbe Waffenschmiede, fleißige Laternenbauer. Interessant waren auch die Gewerke, die sich sonst nicht auf moderne Weihnachtsmärkte verirren wie Knochenschnitzer oder Perlenmacher. Wer in seinem Freundeskreis Fans des Mittelalters hat und auf der Suche nach einem Geschenk war, wurde hier garantiert fündig. Besonders für Kinder war der Markt rund um die Lagerfeuer ein Erlebnis. Die Veranstalter freuten sich über die große Anzahl der nicht gewandeten Besucher auf dem historischen Wintermarkt. Aber was lockt die Menschen ins inszenierte frühe Mittelalter? Die Antworten waren vielfältig: "Manche suchen im Mittelalter Abstand zur Hektik und Technisierung des heutigen Lebens. Vielleicht ist es auch die Lust auf Abenteuer, auf eine Flucht aus den strengen Regeln des Alltags. Eine Zeitreise machen und einfach mal für ein paar Stunden nicht in dieser Welt mit all ihren Verpflichtungen und Terminen sein." Jeder hat wohl seine Gründe. Alle verschieden wie der Anspruch. Dem man nicht jedem unbedingt gerecht werden konnte. Manch einer wünschte sich den Tag über verteilt mehr Aktionen. Dennoch auch wenn man nicht historisch interessiert ist oder lieber den konservativen Weihnachtsmarkt bevorzugt: Der Besuch des Wintermarktes lohnte sich auf jeden Fall.