Liebenberg braucht mehr Parkplätze

Volkmar Ernst

Liebenberg (GZ) Der Weihnachtsmarkt auf Schloss und Gut Liebenberg ist einer der schönsten im Land Brandenburg. Er beschert den Organisatoren nicht nur tausende Besucher, sonderen auch Probleme. Am vergangenen Wochenende wurden die Parkplätze rund um das Gutsgelände so knapp, dass viele Besucher ihre Fahrzeuge einfach "wild" an den Straßenrändern im Ort abstellten. Damit das nicht wieder passiert, wollen die Organisatoren des Markttreibens weitere Stellflächen bereitstellen. "Derzeit läuft die Suche", bestätigte Pressesprecherin Stephanie Schäfer auf Nachfrage.