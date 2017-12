Debatte um Baumschutz geht weiter

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Es hätte so schnell gehen können. Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke bat beim leidigen Thema Baumschutz im Stadtparlament um eine kurze, konstruktive Debatte. Es sei an sich schon alles gesagt worden. Wenn jetzt nochmals ein Kritiker des von der Stadtverwaltung vorgelegten Entwurfs zur Sprache komme und ein Befürworter, dann stehe doch einer Abstimmung nichts mehr im Wege. Aber schon als Ralph Bujok (Linke) den uralten Alexandra-Song "Mein Freund der Baum ist tot" abspielte, zeichnete sich eine neue, emotionale Debatte zu diesem strittigen Thema ab. Schließlich fand Bujoks Änderungsantrag mit 18 zu 16 Voten Zustimmung, die Baumschutzsatzung erneut in den Bauausschuss zurückzuverweisen. Dort sollten dann Experten zur Beratung hinzugezogen werden, um eine Satzung auszuarbeiten, die das Wort "Schutz" wirklich verdiene, so Bujok. Unter Zeitdruck stehe man dabei nicht, weil die Stadt Oranienburg ja über eine gültige Baumschutzsatzung verfüge, in der selbst die Kiefer noch geschützt ist.