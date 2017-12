Künstlerisch, sportlich, belesen

Angermünde (MäSo/Märker) "Darf man sich auch bewerben, wenn man die 60 überschritten hat?" fragt Doris aus Angermünde. Die 64-Jährige war vor gut drei Jahren von Stuttgart in die Uckermark gezogen und arbeitete zuletzt in der Landesbank Baden-Württemberg. Ihren Ruhestand möchte sie nun in der ländlichen Abgeschiedenheit genießen. Als Kunstmalerin findet sie hier "wunderschöne Motive" und stellt ihre Werke auch aus. Sie arbeitet gern in ihrem großen Garten, läuft wöchentlich zwei- bis dreimal um den Mündesee, macht regelmäßig Yoga, wandert und liest gern. "Außerdem spiele ich Steirische Harmonika. Mit meiner Musik erfreue ich die Bewohner des Pflegeheims Angermünde in der Jägerstraße."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2018 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!