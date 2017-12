Dunkle Flecken in der Zimmerecke

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Irgendwann riss Günter Jüttner der Geduldsfaden. Er nahm sich einen Rechtsanwalt, der ihm helfen möge, die aus seiner Sicht unzureichende Wohnsituation, in der er sich befinde, zum Positiven zu verändern.

Die Rede ist vom Haus Havelstraße 15 in Fürstenberg. Der Kommunale Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) hatte das Gebäude 2011 mit Mitteln der Städtebauförderung aufwendig saniert - so dass auch Menschen mit Handicap oder Ältere dort wohnen können. Zum Beispiel wurde ein Fahrstuhl eingebaut (wir berichteten).

Günter Jüttner wohnt seitdem in dem Gebäude. Anfangs sei auch alles gut gegangen. Doch dann habe der Ärger begonnen. Jüttner stellte Baumängel fest, wie er sagt. Das habe auch damit zusammengehangen, dass er Anfang des Jahres als Schwerbehinderter vor allem im Wohnzimmer lebe - und schlafe. Doch nachts hätten Torturen mit Elektrosmog begonnen, betont Günter Jüttner. Und die führten wohl dazu, ebenso wie feuchte Stellen in den Wänden, dass sich in einer Zimmerecke sowie auf den Fenster-Rahmen dunkle Flecken bildeten. "Ich habe sofort beim Kowobe Bescheid gesagt, doch die wiegelten nur ab", ärgert sich Jüttner. Dabei könne man doch nicht abstreiten, dass dunkle Flecken wie Schimmel zu sehen seien. Erst als der Rechtsanwalt eine Klärung forderte, habe der Kowobe reagiert. "Viel zu spät, ich habe schon so viel dieser giftigen Stoffe eingeatmet", erklärt Jüttner.

Elke Harnack, die Leiterin des Kowobe, betont, es sei tatsächlich am 5. Juli eine Schwarzfärbung angezeigt worden. Der Kowobe habe daraufhin zwei Gutachten über die bauliche Situation in dem Haus und der Wohnung anfertigen lassen. Das Ergebnis: Bei Günter Jüttner sei "Fogging" aufgetreten, ein schmieriger Feinstaub, der vor allem in der Heizperiode entstehen kann. "Wichtig ist, dieses Fogging ist nicht giftig, sondern vor allem ein ästhetisches Problem", betont Harnack. Der Kowobe werde die dunklen Flecken selbstverständlich beseitigen, eine Firma werde demnächst beauftragt, so dass die Renovierung stattfinden könne.