Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Falkensee auf der Seegefelder Straße nach einem Sturz auf glatter Fahrbahn schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war zeitweise nicht ansprechbar. Er erlitt Kopf- und Handverletzungen. Der Mann musste durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.