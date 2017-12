Autodieb per Hubschrauber aufgespürt

ots

Dubrow (ots) Bundespolizisten stellten Dienstagmittag einen flüchtenden Autodieb in einem Waldstück im Landkreis Oder-Spree. Ein 50-jähriger Mann aus Polen wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 13:00 Uhr wollte eine Streife einen Audi A6 auf der Bundesautobahn 12 kontrollieren. Bei dem Versuch das Fahrzeug an der Anschlussstelle Müllrose für eine Routinekontrolle abzuleiten, überholte der Audi-Fahrer das Polizeifahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße 37 in Richtung Biegen. Durch diese riskante Flucht verlor die Bundespolizeistreife zunächst den Sichtkontakt zum Fluchtfahrzeug. Dank eines Bürgerhinweises wurde der verlassene Audi in einem Wald nahe der Ortschaft Dubrow festgestellt. Der Pilot eines Polizeihubschraubers erkannte kurz darauf in der Nähe des Fahrzeuges eine Person und führte eine Außenlandung durch. Die Besatzung des Hubschraubers nahm einen 50-jährigen Polen fest, der später durch die Streifenbesatzung als Fahrer des Audis identifiziert wurde.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug nur wenige Stunden zuvor in Grefrath (NRW) gestohlen wurde. Die Bundespolizei leitete gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein und übergab den Sachverhalt sowie die festgenommene Person zuständigkeitshalber an die Polizei des Landes Brandenburg.