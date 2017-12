dpa

Templin (dpa) Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für eine Dorfkirche in der Uckermark: Dort gibt es jetzt eine nagelneue Taufschale aus Glas. Die Glashütte Annenwalde aus dem gleichnamigen Ort habe sie gespendet, sagte der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Annenwalde, Gernot Fleischer, am Mittwoch.

In der Schale sind Sterne abgebildet, die auch im Gewölbe der Kirche zu sehen sind. Chroniken zufolge hatte die Kirche bis in die 1930er Jahre eine Taufschale, die verschwunden ist. Seither hatte es ein Provisorium gegeben. Das Dorf Annenwalde gehört zur Stadt Templin, die Dorfkirche entstand in 1830er Jahren.