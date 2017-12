Nur noch zwei verkaufsoffene Sonntage

Patrik Rachner

Wustermark/Elstal (MOZ) Das Designer Outlet Center in Elstal darf im kommenden Jahr zunächst nur an zwei Sonntagen am 25. März und am 6. Mai öffnen. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstagabend während ihrer Sitzung beschlossen. Die Betreiber der Shoppingmeile favorisieren dagegen weiterhin sechs verkaufsoffene Sonntage. Weil es zuletzt aber immer wieder chaotische Verkehrsverhältnisse gegeben hat, Rückstaus im Ortsteil Elstal oder in Richtung Priort sowie auf der B5 waren die Folge, haben sich die Abgeordneten nun quer gestellt. Sie fordern ein Verkehrkonzept, dem Mc Arthur Glen Rechnung tragen soll, auch finanziell.

Chaos hatte es zuletzt am "Black Friday" gegeben. Autos ohne Ende quälten sich durch die Straßen - Zeitverluste inklusive, vor allem für die Elstaler. Mittlerweile steht offenbar gar die Gründung einer Bürgerinitiative bevor, wie Oliver Kreuels (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, meinte. Er konnte am Dienstag aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen nur kurzzeitig an der Sitzung teilnehmen.

Indes sei das Problem hausgemacht. "Wir wollen endlich Fortschritte sehen, die zur Entlastung beitragen. Wir erwarten, dass der Betreiber gemeinsam mit einem Verkehrsplaner Lösungen anbietet. Die Einwohner dürfen nicht mehr übermäßig belastet werden", meinte Kreuels. "In absehbarer Zeit muss etwas geschehen."

Das Druckmittel Streichung von verkaufsoffenen Sonntagen soll offenbar Wirkung zeigen. Gemeindevertreter Roland Mende hatte gar einen Komplettverzicht gefordert. "Ich hätte mir ein deutlicheres Zeichen gewünscht. Das Problem besteht schließlich seit zig Jahren. Die Verantwortlichen beim Outlet Center müssen sich endlich bewegen. Wir brauchen eine vernünftige Lösung", meinte auch er.

Politisch übergreifend ist das Problem jedenfalls erkannt. Ob CDU, SPD, Linke, Grüne oder WWG, sie fordern gemeinsam Bewegung, um den festgefahrenen Prozess wieder freizubekommen. Sollten Signale vom Betreiber ertönen, Oliver Heuchert, Centermanager kündigte das bereits an, wird wohl erneut über die weiteren Termine in einer gesonderten Beschlussfassung abgestimmt. "Ich denke, die Verantwortlichen haben verstanden, dass es so nicht weitergeht. Sie wissen, dass sie etwas tun müssen", sagte auch Matthias Kunze (SPD) im Nachgang zur Sitzung.