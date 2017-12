Waldhaus am Lehnitzsee schließt

Claudia Duda

Oranienburg (OGA) Wolf-Dieter Zacke gibt das Waldhaus am Lehnitzsee an der Bernauer Straße auf. Nach der Silvesterparty ist Schluss. "Es sind vor allem gesundheitliche Gründe", sagte Zacke gegenüber dieser Zeitung. Aber auch der Kampf um gutes Personal habe ihn mürbe gemacht. Außerdem sei der Plan gescheitert, auf den Grundmauern der benachbarten Villa ein Haus mit Ferienwohnungen zu bauen. Es gab keine Genehmigung. Im Herbst hatte der 52-jährige Zacke in seinem Waldhaus mit Pensionszimmern das zehnjährige Bestehen gefeiert. Gemeinsam mit seinem vergangenes Jahr verstorbenen Vater Karl-Hein hatte Zacke das Gebäude mit viel Aufwand hergerichtet. Er will dort jetzt Appartements vermieten. Der Biergarten verschwindet.