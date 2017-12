Lärm an Hauptstraßen wird untersucht

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (GZ) Das Löwenberger Land wird den Lärmaktionsplan (LAP) fortschreiben. Das beschlossen die Mitglieder des Gemeindeparlamentes diese Woche. Die dafür notwendigen rund 12 000 Euro an Planungskosten wurden im Haushalt für 2018 bereitgestellt.

Dabei hat die Gemeinde eigentlich gar keinen Spielraum. Denn die Aufstellung eines solchen Plans ist eine durch das Europäische Parlament vorgeschrieben Pflichtaufgabe. In der 2002 beschlossen Richtlinie wird geregelt, wie der Umgebungslärm in den Orten bewertet wird. Anhand dessen müssen dann Maßnahmen erarbeitet werden, um den Lärm für die Anwohner gezielt zu senken.

Bereits 2008 hat die Gemeinde mit der Aufstellung der ersten Stufe des Lärmaktionsplans begonnen. Auf die Nachfrage von Axel Klicks (SPD), ob es denn in der Folge nachweislich gelungen sei, den Lärm zu mindern, verwies Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) auf die Anordnung der Geschwindigkeitsreduzierungen in verschiedenen Ortsteilen in der Nacht. So wurden solche unter anderem in Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg zwischen 22 und 6 Uhr erlassen. "Wir haben mit Anwohnern gesprochen und die Rückmeldung erhalten, dass durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Lärmpegel tatsächlich gesenkt werden konnte", so das Gemeindeoberhaupt.

In der zweiten Stufe, die dieses Jahr abgeschlossen werden konnte, erfolgte die Pflichtkartierung der Orte für das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. In der nun folgenden dritten Stufe müssen alle Hauptverkehrsstraßen untersucht werden, auf denen pro Jahr mehr als drei Millionen Kraftfahrzeuge gezählt werden. Das betrifft innerhalb des Löwenberger Landes alle an der Bundesstraße 96 liegenden Ortsteile, also wiederum Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg.

Auf den Einwand einiger Kommunalpolitiker, ob der Aufwand zur Erarbeitung vor dem Hintergrund lohne, dass es Planungen zum Bau alternativer Umgehungsstraßen für die betroffenen Orte gebe, verwies der Bürgermeister auf die langen Planungsfristen. "Solange es keinen Termin für einen Baustart für die B 96 neu gibt, müssen wir einen solchen Plan erstellen. Da stehen wir in der Pflicht gegenüber den Anwohnern entlang der B 96, die natürlich schon jetzt ein Recht auf Ruhe haben."