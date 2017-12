460 Haushalte erhalten Nothilfe vom Kreis

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Die Regenkatastrophe ist lange vorbei, verdaut ist sie noch nicht. Um die Folgen etwas abzumildern, hatte der Kreis unmittelbar nach dem sintflutartigen Starkregen von Ende Juni Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Noch immer laufen die Auszahlungen.

Knapp 410000Euro standen und stehen aus verschiedenen Töpfen für die Regen-Opfer aus dem Nothilfefonds zur Verfügung. 250000Euro hatte der Kreis in den Hilfsfonds eingezahlt, 150000 Euro steuerte das Land Brandenburg bei und knapp 9500 Euro flossen auf das eigens eingerichtete Spendenkonto des Kreises. Darunter sind unter anderem rund 1250 Euro, die beim Mitarbeiterfest der Kreisverwaltung Oberhavel zusammen gekommen waren.

Insgesamt haben 460 Haushalte aus 13 Kommunen - darunter Oranienburg, Leegebruch, Oberkrämer, Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Glienicke und Kremmen - einen Antrag auf finanzielle Hilfe aus dem Nothilfefonds Starkregen gestellt (Stand 3.November).

Bereits Anfang Juli wurden als Soforthilfen rund 100000 Euro an 240 Haushalte ausgezahlt. Den Schwerpunkt der Hilfen in Höhe von knapp 310000 Euro werden voraussichtlich bis Ende des Jahres ausgezahlt, teilte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch im Kreistag mit. Insgesamt gab es für diesen Topf 332 Anträge auf finanzielle Zuwendungen. "Derzeit fertigen wir die Zuwendungsbescheide an", so Weskamp. Bis zum Stand 12.Dezember sind bereits 257 Anträge positiv beschieden worden. Die Antragstellung endete Ende Oktober.

Für eine kurzfristige Unterstützung konnten Regenopfer bis zum 31.Juli beim Landkreis Soforthilfe beantragen. Insgesamt waren 240 Anträge bewilligt worden. Die Höhe des ausgezahlten Betrages orientierte sich an der Zahl der im Haushalt lebenden Personen. Danach betrug die durchschnittliche Hilfezahlung rund 416 Euro pro Haushalt.

Neben den Soforthilfen konnten die Betroffenen noch weiterhin einen finanziellen Zuschuss zur Instandsetzung oder den Ersatz von beschädigten Hausratsgegenständen beantragen. Voraussetzung war, dass ein Schaden mindestens 500Euro ausmachen musste. Zur Berechnung konnten Pauschalen genutzt werden. Die Bemessungsgrundlage betrug 20 Euro pro Quadratmeter Kellerfläche, 40Euro je Quadratmeter Wohnfläche sowie 10 Euro je Quadratmeter Garage. In Fällen, in denen nicht vom Angebot der pauschalierten Zuwendung Gebrauch gemacht wurde - beispielsweise zur Erneuerung beschädigter oder zerstörter Bauteile an Gebäuden - konnte die Zuwendung bis zu 80 Prozent der entstandenen Kosten ergeben.

Einige wenige Anträge wurden zurückgewiesen, beziehungsweise Zahlungen zurückgefordert. Zum Beispiel dann, wenn sich herausstellte, dass Fristen deutlich überschritten worden sind oder Versicherungen den Schaden übernommen haben.