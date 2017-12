Dieter Keller

Berlin (MOZ) Der Start des neuen Fahrplans und der Neubaustrecke von München nach Berlin verlief für die Deutsche Bahn chaotisch. Zum Wintereinbruch kamen technische Probleme hinzu.

Versprochen hatte die Deutsche Bahn die größte Angebotsverbesserung ihrer Geschichte. Tatsächlich machten viele Zugausfälle und stundenlange Verspätungen den Fahrplanwechsel am Sonntag zu einem Fiasko. "Das ist nicht gut gelaufen", gab sich Fernverkehrs-Chefin Birgit Bohle am Mittwoch zerknirscht. Sie entschuldigte sich ausdrücklich bei den Kunden und versprach, bis zum Wochenende sollten die Züge wieder "weitgehend einsatzbereit" sein. Ziel sei, dass die Reisenden vor den Weihnachtsfeiertagen zuverlässig ans Ziel kämen.

Wegen der Probleme musste sich der Vorstand der Bahn auch vor dem Aufsichtsrat rechtfertigen. Eigentlich hatte sich die Deutsche Bahn viel vorgenommen: Zum Start der Neubaustrecke von München nach Berlin gab es die größte Fahrplanänderung aller Zeiten. Davon sollten die Kunden profitieren. Doch der Staatskonzern hatte gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen.

Da ist zum einen die Neubaustrecke: Im ICE-Sprinter soll die Fahrt von München nach Berlin eigentlich nur noch knapp vier Stunden dauern, im normalen ICE eine halbe Stunde länger. Doch es gab zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen, weil in mehreren ICE das neue Zugsicherungssystem ETCS nicht richtig funktionierte.

Es wurde in den ICE 1 und ICE 3 nachgerüstet, die diese Strecke bedienen. Dank des digitalen Systems sollen Züge in ganz Europa fahren können, während sie bisher an den Grenzen auf die nationale Sicherungstechnik umschalten mussten. Auf den Strecken stehen auch zur Reserve keine Signale mehr. Beim Ausfall muss der Zug dann auf die langsamere alte Strecke umsteuern, was natürlich viel Zeit kostet.

Es gab keine grundsätzlichen, aber eine hohe Zahl von Einzelproblemen, sagte Bohle. So wurde bei der Rückfahrt des Premieren-Zugs ein Raddurchmesser falsch in den Bordcomputer eingegeben. Weil er zum Ergebnis kam, dass der Zug viel zu schnell fuhr, wurde er automatisch gebremst, auch wenn das nicht stimmte.

Lieferant der Technik ist der französische Alstom-Konzern, der sich jetzt mit der Bahn um Abhilfe bemüht. Alle Lokführer seien geschult worden, verteidigte sich Birgit Bohle gegen den Vorwurf des Chefs der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, es habe für sie keinen Probebetrieb gegeben. Inzwischen fahren die Sprinter pünktlich. Das erhofft sich Bohle bis zum Wochenende auch für die normalen ICE.

Erschwerend kam für die Bahn der Wintereinbruch hinzu. "Ab Sonntag Mittag sind wir in schweres Wetter geraten", so Bohle, und das in vielen Landesteilen. Wegen schwerer Schäden fielen 16 ICE-Züge komplett aus, sie mussten in die Werkstatt. Die Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt am Main war wegen Eisschäden am Nachmittag komplett gesperrt. Ausgerechnet im zentralen Frankfurter Hauptbahnhof fielen alle Weichenheizungen aus, obwohl Bohle versichert, die Bahn habe sich intensiv auf den Winter vorbereitet.

Immerhin fährt das neue Flaggschiff ICE 4 problemlos. Allerdings ist dieser Zugtyp nicht auf der Neubaustrecke unterwegs, sondern unter anderem von Stuttgart nach Hamburg. Auch auf der Gäubahn von Stuttgart über Singen nach Zürich, auf der jetzt stündlich ein IC 2 eingesetzt wird, fuhren alle Züge, auch wenn es laut Birgit Bohle noch "kleinere Probleme" gab.

Wer auf der Strecke München-Berlin mehr als eine Stunde Verspätung hatte, bekommt den vollen Fahrpreis erstattet und nicht nur 25 Prozent wie sonst üblich. Dazu kommt noch ein 50-Euro-Reisegutschein. Für die Abwicklung wurde eine Extra-Hotline eingerichtet.