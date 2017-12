Mehr Hilfen für Terroropfer

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Die Bundesregierung will die Opfer von Terroranschlägen künftig besser unterstützen. Unter anderem sollen Betroffene mehr Geld bekommen. Das Parlament beschloss dazu am Mittwoch mit den Stimmen aller Fraktionen einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD, FDP und Grünen.

Knapp ein Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz mit zwölf Toten und über 70 Verletzten kommt Bewegung in die bundesweite Opferhilfe. Anlass ist der Abschlussbericht des Opferbeauftragten Kurt Beck. Darin fordert der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident unter anderem eine deutliche Erhöhung der Zahlungen von derzeit 10 000 Euro bei Verlust eines Kindes oder Elternteils. Zudem spricht er sich für eine zentrale Anlaufstelle aus, die schon in der Nähe des Tatorts die Betroffenen aufnehmen und betreuen soll.

"Deutschland war auf einen Terroranschlag in dieser Dimension nicht wirklich vorbereitet", sagte Beck mit Blick auf den 19. Dezember 2016. Nachdem der tunesische Attentäter mit einem Lkw über den Weihnachtsmarkt gerast war, seien Angehörige teilweise die ganze Nacht lang suchend durch die Stadt geirrt. Auch dass Informationen zur Obduktion drei Tage lang zurückgehalten wurden, kritisierte der SPD-Politiker in seinem Bericht.

Darüber hinaus forderte Beck eine dauerhafte Anlaufstelle für Terroropfer mit gut vernetzten Experten. Diese solle im "Stand By-Modus" gehalten und bei einem Anschlag aktiviert werden können. "Zudem gibt es dringenden Regelungsbedarf beim Opferentschädigungsgesetz." So hätten Hilfeleistungen für Betroffene nur gezahlt werden können, weil die Tat durch einen Lkw der Verkehrsopferhilfe zugeordnet werden konnte, für die die Versicherungswirtschaft einen Topf bereithält. "Bei einem Brandanschlag oder Sprengstoffattentat hätten wichtige Leistungen gar nicht erbracht werden können", erklärte Beck.

Laut Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) unterstützt die Regierung die Vorschläge des Opferbeauftragten und will notwendige Gesetzesänderungen schnell umsetzen. Darüber, dass die Finanzhilfen neu geregelt und erhöht werden müssten herrschte im Bundestag am Mittwoch Einigkeit. "Opfer von Terroranschlägen stehen stellvertretend für uns alle. Deshalb darf sie der Staat nicht alleine lassen", betonte Maas. Auch die Nationalität dürfe keine Rolle spielen.

Lehren will die Bundesregierung aber auch in Sachen emotionaler Betreuung ziehen. Nachdem sich Opferfamilien über fehlende Anteilnahme beklagt hatten, besuchte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagabend den Anschlagsort und sprach mit Budenbesitzern. Am Montag ist erstmals ein Treffen mit den Angehörigen geplant.