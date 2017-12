Urteil für Seelow ohne Folgen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes zu Kita-Gebühren in Rathenow verunsichert viele Eltern, die ihre Sprösslinge in Kinder-Einrichtungen betreuen lassen. Für Seelow hat das Urteil jedoch keine Folgen, so die Information in der Stadtverordnetenversammlung.

"Nicht nur Eltern, auch Erzieher sind beunruhigt", erklärte Peter Strohbach (Linke) in der Stadtverordnetenversammlung. Es sei dringend nötig, aufzuklären und die Gemüter zu beruhigen. Das bestätigte auch Daniel Münch (SPD) und bat die Verwaltung, so schnell wie möglich die Kommunikation mit den Einrichtungen und Eltern zu suchen. Zumal die Sachlage für Seelow offensichtlich eindeutig ist.

Fachbereichsleiter Frank Möricke informierte ausführlich darüber, was sich hinter dem Urteil verbirgt. Ausgangspunkt für die Klage von Eltern in Rathenow sei eine Erhöhung der Gebühren gewesen. Sie klagten und erwirkten ein Normenkontrollverfahren. "Dabei wurden acht Punkte der Satzung überprüft", erläuterte Möricke. Ein Punkt sei beanstandet worden.

In die Kita-Beitragberechnung seien sogenannte kalkulatorische Zinsen als Bestandteil der Betriebskosten einbezogen worden. "Das Gericht hat festgestellt, dass dies nicht zulässig ist", so Möricke. Zudem sei bei der Berechnung der Gebühren auf das Kommunalabgabengesetz (KAG) verwiesen worden, was ebenfalls nicht zulässig sei. "Die Beitragsberechnung ist im Kita-Gesetz geregelt", sagte der Fachbereichsleiter. Und betonte: "Das Urteil betrifft einzig die Satzung der Stadt Rathenow."

Da es ähnliche Modelle in anderen Kommunen gibt, sei der Aufschrei groß gewesen. Für Seelow stünde nicht die Gefahr immenser Nachforderungen. Dies aus mehreren Gründen: Betroffen wäre ohnehin nur der Hort, der gesetzlich als Kita gilt. Er ist die einzige Einrichtung in kommunaler Trägerschaft. In der Satzung der Stadt habe es bisher lediglich in der Präambel einen Hinweis auf das KAG gegeben, erläuterte Möricke. "Dieser Verweis führte aber nicht zur Art der Berechnung der Beiträge. Eine Präambel entfaltet keine Rechtsfolge." Um eine mögliche Verwirrung dennoch auszuschließen, haben die Stadtverordneten am Dienstagabend diesen Passus in der Kita-Satzung rückwirkend zum 24. Juni 2016 gestrichen.

Für alle vier Kitas der Stadt, die in freier Trägerschaft sind, hatte die Satzung keine Bindung. "Als freier Träger haben wir keine Satzung, sondern eine Entgeltverordnung", erklärte Cordula Töpfer, Geschäftsführerin der DRK-Kreisverbandes MOL-Ost im Nachgang der Beratung. "Das Urteil hat für unsere Kita "Märchenland' keine Relevanz."

Genauso verhält es sich mit den anderen Trägern - der AWO (Kita "Max und Moritz"), dem Elternverein ("Frechdachse") und der evangelischen Kirchengemeinde ("Arche Noah"). Frank Möricke verwies darauf, dass sich Eltern, die nach wie vor unsicher sind, jederzeit an ihn wenden können.

Die Stadtverordneten fassten in ihrer Sitzung einen weiteren Beschluss, der viele Eltern entlastet: Ab Januar wird das Kindergeld nicht mehr als Einkommen für die Beitragsberechnung herangezogen. Dem folgen auch die vier Kitas in freier Trägerschaft. Sie sei froh, dass man sich in Seelow auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt habe, sagte Cordula Töpfer. "Eltern sollen nicht entsprechend des Preisniveaus, sondern entsprechend der jeweiligen Ausrichtung der Kita entscheiden", betont sie. Beide Beschlüsse zur Änderung der Kita-Satzung wurden einstimmig gefasst.