Nadine Pahl ist die siebente Bewerberin

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Nadine Pahl, in vierter Generation Neuenhagenerin, wirft ihren Hut um die Bürgermeisterwahl in den Ring. Unter dem Slogan Engagement braucht keine Partei tritt sie an. "Ich habe recht kurzfristig entschieden, mich für die kommende Bürgermeisterwahl zu bewerben, und habe nun noch bis einschließlich nächsten Dienstag - 19. Dezember, 18 Uhr, Zeit, Unterstützer-Unterschriften zu sammeln", sagt die 42-Jährige.

56 solcher Unterschriften braucht die dreifache Mutter. Wer sie unterstützen möchte, muss Neuenhagener sein und wahlberechtigt. Diese Unterschrift kann nur im Bürgerservice des Rathauses geleistet werden, wie Fachbereichsleiter Jens Schubert erläutert. Der Bürgerservice ist heute von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet und noch einmal am Dienstag von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Wer sich für Nadine Pahl einsetzt, sollte unbedingt den Ausweis mitbringen.

Nadine Pahl lädt herzlich ein, sie im Internet unter www.neuenhagen-wählen.de kennen zu lernen. Dort erfährt der Leser, dass sie Großhandelskauffrau mit BWL-Studium ist, als Geschäftsstellenleiterin des größten regionalen Netzwerks der Medien- u. digitalen Wirtschaft arbeitet und als Gründerin undCo-Initiatorin der digitalwomanworld.com gute Verbindungen zu startup-Unternehmen und Hochschulen pflegt.

Sie setzt sich in ihrem Wahlprogramm für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, digitale Kompetenz für junge Neuenhagener/-innen, das zielgerichtete Fördern von Wachstum, ein modernes Marketingkonzept, eine anwohnerfreundliche Verkehrsplanung sowie die Begleitung von Kindern in allen Altersstufen ein.