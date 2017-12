Die Wirklichkeit der Wirtschaft und das dumme Gefühl

Ulrike Sosalla

Berlin (MOZ) Was die Wirtschaft angeht, klaffen Lage und Stimmung auseinander. Das wird immer deutlicher mit jeder neuen Wirtschaftsprognose. Genau genommen stimmt die gefühlte Krise nicht mit dem Rekordwachstum überein, und wenn die ersten Wirtschaftsforscher sogar vor einer Überhitzung warnen, nehmen die meisten Menschen das achselzuckend bis empört zur Kenntnis, denn ihre Wirklichkeit fühlt sich anders an. Das Paradoxe ist: Beide haben recht. Denn der Aufschwung, den die deutsche Wirtschaft zweifellos erlebt, kommt bei einem Teil der Menschen nicht an - und da, wo er ankommt, könnte er schon bald wieder vorbei sein.

Das Paradox gründet darin, dass die gleichen Triebkräfte, die den Aufschwung befeuern, ihn auch zugleich gefährden. Denn Wachstum, Bauboom und die Rekord-Steuereinnahmen des Staates werden angetrieben von der Politik des billigen Geldes, die die Zentralbanken seit der Finanzkrise 2008 fahren. Unternehmen und Bauherren erhalten leichter Kredite, die Firmen stellen ein, die Arbeitslosigkeit sinkt, steigende Gewinne und Löhne treiben die Staatseinnahmen in die Höhe - ein segensreicher Kreislauf. Auf der einen Seite. Doch gleichzeitig wachsen die Ungleichgewichte. Da konventionelle Geldanlage nichts mehr einbringt, zum Teil sogar Strafzinsen kostet, weichen Anleger auf Häuser und Wohnungen aus. Man muss kein Wissenschaftler sein, um eine Spekulationsblase zu fürchten.

Lohnempfänger wurmt zudem, dass die Vermögen der Reichen wieder deutlich wachsen - je nach Schätzung zwischen fünf und acht Prozent jährlich. Die Lohnentwicklung hingegen gleicht nur mühsam die Preissteigerung aus, gerade im Osten Deutschlands, wo nur selten Tariflöhne gezahlt werden. Hier fühlen sich viele Bürger finanziell abgehängt. Über all dem hängt die Digitalisierung, die viele Jobs bedroht.

Diese Gemengelage wird bisher nur verwaltet. Die neue Regierung könnte, indem sie von den Steuermilliarden schnelles Internet bis in die Provinz baut, Deutschland besser für die Zukunft rüsten. Sie könnte die Armutsrisiken von Alleinerziehenden und Geringverdienern mindern. Und sie könnte, indem sie in Europa einem Krisenfonds für die Eurozone zustimmt, die Europäische Zentralbank entlasten und einen Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik erleichtern. Dann wäre die Lage noch besser - und die Stimmung auch.