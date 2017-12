Nach 26 Jahren verabschiedet

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mehr als 26 Jahre war Lothar Schröder als Hausmeister im Missionshaus Malche tätig. Jetzt ist der 63-Jährige im Ruhestand. Am Mittwoch hat ihn die Haus-Gemeinde der Malche verabschiedet - im Rahmen einer besinnlichen Adventsfeier.

Wenn man glaube, dass man von der Malche loskomme, dann täusche man sich, schmunzelte Lothar Schröder und kam aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus. Natürlich kannte er sie alle - die Mitarbeiter, Bewohner und ehemaligen Schwestern. Seit 1991 waren sie seine Kollegen. Und mehr als diese. "Die Malche ist für mich wie mein Zuhause gewesen", sagte der frischgebackene Rentner gegenüber dieser Zeitung. Schon vor 1991 habe er viele Stunden in der Malche verbracht. "Wir wohnten auf dem obersten Alaunwerk. Und die Schwestern holten uns Kinder immer zu den Gottesdiensten und Kinderstunden ab", erzählte der Bad Freienwalder. Später, als junger Mann sei er mit dem früheren Hausmeister der Malche befreundet gewesen. In seine Fußstapfen sei er schließlich 1991 getreten. In der Rückschau könne er nur sagen, dass er sich im Malche-Tal wie im eigenen Zuhause gefühlt habe. Es seien ihm keine negativen Erlebnisse in Erinnerung.

Und so fiel ihm der Abschied nach so vielen Jahren doch sichtlich schwer. Allerdings wisse er seine Arbeit in guten Händen. Sein Kollege Bernd Fenrich hat seinen Posten übernommen. "Doch im Krankheitsfall oder während des Urlaubs habe ich versprochen, auszuhelfen", meinte er, noch bevor die Kaffeetassen klapperten, die Veh-Harfen hell erklangen und die Gemeinschaft betete und Weihnachtslieder sang.

Für den reich gedeckten Tischsorgte an diesem Nachmittag Lothar Schröder sozusagen selbst. Seine Schwiegertochter, Susanne Bürger, von Beruf Konditorin, steuerte drei Torten, Kekse und noch viel mehr Gebäck bei.

Wie sehr ihn die Gemeinschaft in all den Jahren schätzte, das ließ ihn Oberin Brunhilde Börner zum Abschied wissen. Seine freundliche Art und Hilfsbereitschaft habe allen gut getan. Mit einem Ratespiel, bei dem sich ein Korb mit Gaben füllte, bedankte sich die Gemeinde bei ihrem Hausmeister. Der gab den Dank von Herzen zurück.