Anwalt der Vergessenen

Günther Marx

Berlin (MOZ) Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche vor einem Jahr war es, wie es bei Anschlägen - davor und danach - beinahe immer ist. Eine Schreckensbilanz nennt die Zahl der Opfer, Bilder vom Tatort beherrschen die Medien - und dann richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den oder die Täter. Die Ermittlungen und mögliche Konsequenzen daraus stehen im Vordergrund.

Den Namen Amri kennt heute jeder. Die Opfer dagegen versinken in der Anonymität. Fürs Leben gezeichnet kämpfen die Überlebenden mit Krankenkassen um die Kostenübernahme von Behandlungen, um Renten, um Entschädigung, sind in der Nachweispflicht gegenüber einer sich kleinlich zeigenden Bürokratie. Die Opfer, zum Versicherungsfall geworden, müssen um ihre Rechte kämpfen, was oft ebenso weh tut wie die körperlichen und seelischen Schmerzen. Die Betroffenen haben das Gefühl, ein zweites Mal Opfer zu werden.

Es war deshalb notwendig, dass die Bundesregierung mit Kurt Beck einen Opferbeauftragten einsetzt, um den Missständen abzuhelfen. Beck hat nun eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, die zügig umgesetzt werden sollten. Aber neben Geld geht es dabei auch um menschliche Anteilnahme und Anerkennung. Das vor allem hat vor einem Jahr gefehlt. Günther Marx