Peter DeThier

Washington (MOZ) Ausgerechnet in Alabama, wo Donald Trump vergangenes Jahr einen Erdrutschsieg feierte, sind der Präsident und die rechtsgerichteten Populisten, die ihn unterstützen, an ihre Grenzen gestoßen. Bürger eines Südstaats, die einerseits tief religiös sind, andrerseits aber ein Auge zudrücken, wenn ein Politiker Frauen belästigt haben soll, haben ein klares Signal geschickt: Was Roy Moore glaubhaft vorgeworfen wird, geht auch ihnen zu weit. Der Erfolg des demokratischen Kandidaten Doug Jones ist so gesehen ein Sieg des Anstands.

Zugleich handelt es sich für den Präsidenten um seine bisher schwerste Schlappe. In kaum einem anderen Staat ist er so beliebt. Was bedeutet das Ergebnis dann für andere Staaten, in denen Trump der unpopulärste Präsident seit Richard Nixon ist? Und welches sind die Folgen für seine politische Agenda? An ein Amtsenthebungsverfahren sollte noch keiner denken. Faktisch ist Trump aber kaum noch regierungsfähig. Die Mehrheit im Senat ist fast verschwunden.

Hinzu kommt, dass der Präsident mit persönlichen Entgleisungen immer wieder vom Tagesgeschäft ablenkt. Nach elf Monaten von einer gescheiterten Präsidentschaft zu sprechen, mag verfrüht sein, doch weit davon ist Trump nicht mehr entfernt. Peter DeThier