Investitionen in weitere fünf Kitas

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gute Nachrichten für fünf Frankfurter Kitas. Da aus dem Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung Restmittel in Höhe von rund 100000 Euro zur Verfügung standen, konnten nachträglich verschiedene Baumaßnahmen bewilligt werden. Darüber informierte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) jüngst im Jugendhilfeausschuss. So können in der Kita Spielhaus Schallschutz und Sonnenschutz realisiert werden. Für die Kita Hans und Hanka wurden Mittel für eine Badsanierung bewilligt. In der Kita Schmusebacke können die Ausgabeküche und der Spielturm umgebaut werden. Bewilligt wurden auch Schallschutz für den Hort Oderpiraten und eine Kinderwagenunterstellmöglichkeit für die Kita Am Mühlental. Insgesamt waren Anträge für acht Einrichtungen eingereicht worden.