AfD stößt im Landtag auf Widerstand

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Parlamentsarbeit kann so einfach sein: Eine provokante These aufstellen und dann sehen, wie die anderen Fraktionen über das Stöckchen springen. Die AfD im Landtag praktiziert das inzwischen recht routiniert, kann aber damit nicht von ihren internen Problemen ablenken.

Der Titel der Aktuellen Stunde am Mittwoch war natürlich eine Provokation. Die AfD hatte die Überschrift "Fernes Land, totes Land? Keine Optionen für Brandenburg" gewählt. Es sollte um die Entwicklung der ländlichen Regionen gehen. Die SPD-Abgeordnete Jutta Lieske reagierte denn auch wie von den Antragstellern erwartet - sie sprach davon, dass das Land schlecht gemacht werde, und sang dann das Hohelied, wie schön es in ihrer Heimat in Letschin, Neutrebbin oder Wriezen ist. Ein Argumentationsversuch, mit dem man angesichts der realen Probleme in allen Regionen nicht gewinnen kann.

Es blieb Henryk Wichmann (CDU) vorbehalten, die AfD zu fragen, was sie denn gegen die Missstände vorzubringen habe und warum sie es nicht einmal schafft, einen Entschließungsantrag mit Vorschlägen zu erarbeiten. Anke Schwarzenberg (Linke) hatte sich die Mühe gemacht, im Wahlprogramm der AfD nachzusehen, was die Partei für die Entwicklung der dünnbesiedelten Räume vorschlage und war dabei auf die Empfehlung gestoßen, die Geburtenrate zu erhöhen.

Die AfD-Fraktion hat inzwischen Routine mit den Vorhaltungen der anderen Fraktionen. In dem Fall war es Sven Schröder, der mit seinem gediegenen Auftreten die Bürgerlichkeit seiner Fraktion zu verkörpern sucht. Einerseits verwies er darauf, wie konstruktiv er doch beispielsweise in der Enquetekommission zum ländlichen Raum mit allen anderen Fraktionen zusammenarbeitet, und fiel dann in die schon oft zu erlebende Opferrolle. Selbst wenn er sagen würde, dass die Wände im Plenarsaal weiß sind, würden die anderen Fraktionen das als Lüge bezeichnen oder als Populismus. Darauf gingen die Abgeordneten der anderen Fraktionen dann gar nicht mehr ein. Wichmann lenkte die Aufmerksamkeit auf den Landesentwicklungsplan, und im Rest der Aktuellen Stunde wurde darüber heftig debattiert.

Am späten Nachmittag war die AfD noch einmal Thema. Vor genau einem Jahr hatte der Abgeordnete Andreas Kalbitz dem finanzpolitischen Sprecher der CDU, Steeven Bretz, nach dessen Rede im Plenum zugerufen, Teile seiner Rede seien "Goebbels für Arme". Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) verwies ihn daraufhin des Saales, wogegen Kalbitz Beschwerde beim Verfassungsgericht einlegte. Am Mittwoch nun wurde eine Stellungnahme des Landtages verabschiedet, die das Handeln der Präsidentin unterstützt.

Seit Oktober ist Kalbitz Fraktionsvorsitzender der AfD. Als Nachfolger von Alexander Gauland, der in den Bundestag wechselte, versucht er nicht wie dieser weitschweifige Grundsatzreden im Plenarsaal zu halten. Er zieht vielmehr im Hintergrund in der Landespartei, deren Vorsitzender er ist, und in der Bundespartei die Strippen. Dabei gilt er als Teil des nationalkonservativen Flügels. Das erklärt wohl auch, warum er den Berliner Kai Laubach als Grundsatzreferenten der Fraktion eingestellt hat. Der war in Berlin an Aktionen der Identitären Bewegung beteiligt, einer Organisation, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. In dieser Woche darauf angesprochen, erklärte Kalbitz, das sei nur eine Verirrung Laubachs gewesen, und so etwas müsse jedem zugestanden werden. Wahrscheinlich so, wie er selbst einst Mitglied bei den rechtsextremen Republikanern war.

Für Ärger sorgt auch der Neuzugang in der Fraktion: Jan-Ulrich Weiß. Der Uckermärker war für Gauland ins Landesparlament nachgerückt. 2014 wollte Gauland ihn noch wegen einer als antisemitisch eingestuften Karikatur aus der Partei ausschließen, scheiterte aber am Parteigericht. Vor dem Landgericht Neuruppin steht im kommenden Frühjahr ein Prozess gegen Weiß wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe an.

Zurück noch einmal zur Plenarsitzung. Die wird zur Adventszeit traditionell mit einem Potsdamer Blechbläserensemble eingestimmt. Der Chef der Musiker erklärte, dass es auch bei ihnen einen rechten Flügel gebe. Allerdings trage der zur Harmonie des Ganzen bei - im Unterschied zum Landtag, wo der rechte Flügel nur für die Dissonanzen sorgt.