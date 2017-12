Dem Deichfuß auf den Grund gegangen

Ulf Grieger

Sophienthal (MOZ) Der Deich am "Sophienthaler Bruch" soll jetzt doch mit drei Meter langen Stahlspundwänden gegen Biber geschützt werden. Die Nagetiere halten die Mitarbeiter von Fachfirmen, Umweltamt und Deichverband dort seit Langem in Atem. Wie ein Stück stromaufwärts bei Genschmar, sollen auch dort Spundwände in den Dammfuß kommen. Bis zu acht Biber hatten sich im kleinen Gewässer am Deichkilometer 35,2 eingerichtet und von dort Röhren in den Damm gegraben. - Obwohl bereits Stahldraht verbaut war und Wasserbausteine den Deichfuß sichern sollten. Die Rammarbeiten werden durch Mitarbeiter der Munitionsbergungsfirma Röhll vorbereitet. Bereits vor einer Woche war versucht worden, die Sonde per Bohrung in den schlammigen Deichfußboden zu versenken, was aber misslang. Seit Dienstag sind die Munitionssucher dabei, die Sonde durch ein eingespültes Rohr in vier Meter Tiefe zu bringen, so Steffen Pipenburg von Röhll. Die untersuchte Strecke ist 130 Meter lang. Im Abstand von 1,50 Metern wird per Sonde nach Metallischem gesucht.