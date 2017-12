Firma fliegt auf Flugplatz

Neuer Firmensitz: Im nächsten Mai will Phillip Scheffer am Flugplatz Einweihung feiern. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Neuansiedlung: Unmittelbar am Rollfeld des Flugplatzes Strausberg baut das Ingenieurbüro APUS - Aeronautical Engineering gegenwärtig seinen Firmensitz mit Bürotrakt und Prototypwerkstatt. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) An der Flugplatzstraße entsteht derzeit der Firmensitz des Ingenieurbüros APUS - Aeronautical Engineering. Für den Bürotrakt wurde vergangene Woche Richtfest gefeiert. Bis Mai 2018 soll der Komplex, zu dem auch eine Halle mit Werkstatt gehört, fertig sein.

Firmenchef Phillip Scheffer ist zufrieden mit dem Baufortschritt. Sein Ingenieurbüro, dass sich mit der Entwicklung neuer Antriebstechnologien für Flugzeuge beschäftigt, hat der 38-Jährige 2014 in Wildau gegründet. Der dortige Standort habe viele Vorteile, sagt Scheffer und nennt das "sehr gute Firmennetzwerk" im dortigen Technologiezentrum, die Nähe zur Technischen Hochschule Wildau und die günstigen Mieten.

Aber der Vorteil, mit dem Strausberg punkten kann, der ist für das Ingenieurbüros des studierten Maschinenbauers noch wichtiger - der Flugplatz. Daher sei von Beginn an klar gewesen, dass Wildau nur eine Zwischenstation sein konnte. "Wir arbeiten mit großen Unternehmen aus Deutschland und Europa zusammen, vorrangig aus der Luftfahrtindustrie, aber nicht nur", sagt Phillip Scheffer. Die unmittelbare Nähe zum Rollfeld sei für sein Unternehmen ganz entscheidend. Schließlich stehe am Schluss meistens eine Flugerprobung. "Wir decken das komplette Spektrum ab, vom Entwurf bis zum Prototypbau und der Zulassung", erläutert der gebürtige Erfurter, der seit 2006 in Strausberg wohnt. Die großen Flugzeughersteller würden ihre eigenen Flotten betreuen, für Neuentwicklungen fehle ihnen aber meist das Personal. "Da springen wir dann ein", sagt Scheffer, der seit seiner Kindheit begeisterter Segelflieger ist.

Mit "wir" meint er sein 15-köpfiges Team. Fast ausnahmslos Ingenieure mit Erfahrungen im Flugzeugbau, wie er hinzufügt. Dabei ist APUS, was im lateinischen Mauersegler heißt, auf Flugzeuge bis 3,5 Tonnen spezialisiert. Es geht allerdings nicht um den Serienbau ganzer Flugzeuge, sondern um einzelne Komponenten. "Da bezieht sich ein Auftrag mal auf die Entwicklung eines neuen Sensors und dann wieder auf einen neuen Motor", berichtet Scheffer, der vor seiner Selbstständigkeit als Entwickler beim Motorseglerbauer Stemme gearbeitet hatte. Etwa 70 Prozent der Aufträge kämen aus dem Ausland, der Anteil der bemannten und unbemannten Flugzeuge liege bei je 50 Prozent. Namen nennen möchte Scheffer in dem Zusammenhang lieber nicht. Die Auftraggeber würden das nicht gerne sehen, sagt er.

Und damit er sie nicht als Kunden verliert, indem sie Konkurrenten werden, verzichtet Phillip Scheffer ganz bewusst auf die Serienproduktion eigener Flugzeuge. Gemeinsam mit Partnern hat die Firma im Rahmen eines Forschungsprojekts ein zweimotoriges Flugzeug mit Wasserstoffantrieb entwickelt. "Das erste alltagstaugliche Reiseflugzeug mit Brennstoffzellen", wie Scheffer nicht ohne Stolz sagt. Dafür ist sein Unternehmen im Oktober mit dem Lilienthal-Preis 2017 ausgezeichnet worden.

Wenn alles planmäßig läuft, soll der Firmensitz an der Flugplatzstraße im Mai eingeweiht werden. Der zweigeschossige Bürotrakt verfügt über je 300 Quadratmeter Nutzfläche. Die angeschlossene Prototypwerkstatt wird 1000 Quadratmeter umfassen, davon ein Viertel die Werkstatt.

Im kommenden Jahr will übrigens die Aerotours GmbH gleich daneben ein Bürohaus und zwei Hangarhallen bauen.