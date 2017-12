Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer einigermaßen nüchtern auf die Debatte um das Ende der Braunkohleverstromung blickt, muss erkennen, dass das Zeitalter der Kohle seinem sicheren Ende entgegen geht. Ob einem das nun gefällt oder nicht: Aber das Geschäft mit dem Kohlestrom rechnet sich schon einige Zeit nicht mehr so wie früher. Und das Klima verlangt immer deutlicher seinen Tribut.

Wissenschaftler tüfteln längst daran, Verfahren zur Speicherung erneuerbarer Energien zu entwickeln und der Energiewende somit den letzten wichtigen Impuls zu geben. Auch wenn heute niemand sagen kann, wann diese Herausforderung gemeistert sein wird. Sicher ist, dass es keine 100 Jahre mehr dauert.

Es wird also höchste Zeit für den Strukturwandel - auch in der Lausitz, wenn man dort nicht irgendwann in die Röhre gucken will. Dazu muss das Land einerseits Geld in die Hand nehmen und sich vor allem die Wissenschaft ins Boot holen. Die Gespräche mit den Potsdamer Klimaforschern können nur ein erster Schritt sein. Harriet Stürmer