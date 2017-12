Drei schaffen höchste Punktzahl

Mathe-Asse: Sie sind die besten Rechenkünstler in Märkisch-Oderland. Insgesamt hatten sich 211 Schüler aus den Altkreisen Bad Freienwalde, Seelow und Strausberg an der 57. Mathematik-Olympiade des Landkreises beteiligt. Am Dienstag wurden die Platzierten © Foto: MOZ/Heike Jänicke

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie gehören zu den Rechenkünstlern in Märkisch-Oderland - 211 Schüler aus den Altkreisen Bad Freienwalde, Seelow und Strausberg. Sie stellten bei der 57. Mathematik-Olympiade ihr Wissen unter Beweis. Die Besten wurden am Dienstagabend im Bertolt-Brecht-Gymnasium ausgezeichnet.

Erst spielte in der Aula die Schülerband "Los Knackos" unter Leitung von Endrik Salewski. Dann wurde es still und feierlich. Kristina Doerschel trat ans Rednerpult. Die Leiterin des kurstädtischen Gymnasiums ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die besten Rechenkünstler aus dem Landkreis zu richten. Schließlich hatten die 50 Schüler aus dem Altkreis Bad Freienwalde, 45 aus Seelow und 116 aus Strausberg die zweite Runde des Schülerwettbewerbs erreicht, der auf Landes- und später auf Bundesebene fortgeführt wird. "Drei von ihnen haben sogar die höchste Punktzahl erreicht", so Kristina Doerschel. Vielleicht könne der eine oder andere hoffen, ins Bundesfinale einzuziehen, um Edelmetall zu gewinnen, frohlockte die Schulleiterin.

Insgesamt konnten am Dienstagabend 13 erste Plätze, neun zweite, elf dritte Preise und 15 Anerkennungen vergeben und ausgesprochen werden. Wer dazu gehörte - dieses Geheimnis lüfteten im Anschluss Christian Wallmann (Bad Freienwalde), Beate Gröll (Strausberg) und Maik Ludwig (Seelow). Das Trio von der Arbeitsgemeinschaft Mathematik-Olympiade betreut den Schülerwettbewerb auf Kreisebene. Erwartungsvoll richteten sich die Blicke der angereisten Mathematik-Olympioniken auf Christian Wallmann. Ihm lagen die Listen der Gewinner der Klassenstufen drei bis elf vor. Als er die Namen der Platzierten aufrief, fiel so manchem ein Stein vom Herzen.

Annemarie Hesse war eine der ersten Teilnehmerinnen, die an diesem Abend im Rampenlicht standen. Noch etwas schüchtern, aber freudestrahlend nahm die Achtjährige die Anerkennung von Christian Wallmann entgegen. Die Bad Freienwalderin war nur knapp an einer Platzierung vorbeigeschrammt. Sie besucht die dritte Klasse der Theodor-Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde. "Ich finde es schon gut, dass ich so gut abgeschnitten habe", sagte sie gegenüber dieser Zeitung. Wenngleich sie auf eine Platzierung gehofft habe. Und auch Mama Roxana Hesse war glücklich über das gute Abschneiden ihrer Tochter. Neben Mathematik liebe sie vieles, unter anderem Musik. Sie singe sehr viel und werde auch mit einem Kinderchor bei der Weihnachtsshow Musical-Christmas im Film-Theater zu erleben sein, verriet sie stolz.

Stolz sein konnten an diesem Abend wohl alle, die sich der mathematischen Herausforderung gestellt hatten. Vor allem Liv Schmidt-Heß (Klasse 7) und Darius Alexander Görß (Klasse 8) vom Einstein-Gymnasium Neuenhagen sowie Nelly Teichfischer (Klasse 8) vom Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf. Sie waren es nämlich, die es auf die höchste Punktzahl von 40 brachten. Und das trotz stressigen Schulalltags und einer Fülle an Hausaufgaben und sonstigen Verpflichtungen. "Das finde ich bewundernswert von den drei Schülern. Vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten Teilnehmer keine extra Förderung bekommen und den durch die Teilnahme versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten müssen", zog Maik Ludwig von der AG Mathematik-Olympiade nach der Preisverleihung den Hut vor solch einer Leistung.

Auch sein Mitstreiter, Christian Wallmann, er unterrichtet am Bad Freienwalder Gymnasium Mathematik, weiß um die erbrachten Leistungen. Dass das Kurstadt-Gymnasium bei den Platzierungen in diesem Jahr leer ausging, das bedauerte er. Zum einen begründete er das mit der Größe der Schule. "Wir sind nur zweizügig, andere Schulen sind bis zu fünfzügig. Die können viel mehr Schüler stellen. Unser Anteil der Teilnehmer liegt dabei gerade einmal bei zehn Prozent", erklärte er auf Nachfrage dieser Zeitung. Hinzukomme, dass es in Bad Freienwalde keine richtige Förderung für die Teilnahme an der Mathematik-Olympiade gebe. Die Aufgaben seien ganz anders als die im Unterricht. "Wenn man ständig solche Aufgaben löst, weiß man, wie man herangehen muss", so der stellvertretende Schulleiter des Bad Freienwalder Bertolt-Brecht-Gymnasiums. "Wir überlegen aber, ob wir im nächsten Jahr eine solche Förderung anbieten können. Eine Kollegin hat sich dazu bereiterklärt", sagte Christian Wallmann.

Über die Platzierungen des diesjährigen Wettbewerbs, die erreichten Punkte und die Schwierigkeiten der kniffligen Aufgaben bot sich im Anschluss bei Häppchen und Getränken Gelegenheit zum Austausch.