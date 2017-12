Rheinsbergs Feuerwehren können aufatmen

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Bei den Feuerwehren der Stadt Rheinsberg wird es keine akuten Umstrukturieren geben. Diesem Gerücht trat jetzt der designierte Bürgermeister Frank- Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) entgegen. Bereits während des Bürgermeister-Wahlkampfes kursierten Gerüchte, denen zufolge Schwochow die Feuerwehr personell umstrukturieren will. Der Luhmer Feuerwehrmann Thomas Riehl fragte deshalb bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung: "Auch beim Weihnachtsmarkt am Wochenende haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass Herr Schwochow gravierende Veränderungen an der Feuerwehr vornehmen will. Worauf, Herr Schwochow, müssen wir uns einstellen?" Schwochow antwortete: "Von gravierenden Änderungen bei der Feuerwehr ist mir nichts bekannt. Natürlich werden wir gemeinsam den längst beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan umsetzen."

Wirtschaftsreferent Thomas Lilienthal gab am Dienstag ebenfalls Entwarnung. Die Gerüchte könnten nur darauf basieren, dass jeder Zug eine bestimmte Stärke benötigt, um bestehen zu bleiben. Sollten die gesetzlichen Vorgaben in Ortsteilen nicht mehr erreicht werden, müsste aber über eine Zusammenlegung nachgedacht werden.