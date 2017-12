Retourkutsche aus Istanbul

Martin Gehlen

Istanbul (mg) Ein wichtiges Signal der Einigkeit der muslimischen Welt sollte der Jerusalem-Sondergipfel der "Organisation für Islamische Zusammenarbeit" (OIC) aussenden. Und tatsächlich stand am Ende eine gemeinsame Resolution, in der die 57 Mitgliedsstaaten "Ost-Jerusalem zur Hauptstadt des palästinensischen Staates" ausriefen.

Was das konkret bedeutet und wie das durchgesetzt werden soll, blieb ungesagt, weil sich - wie schon am vergangenen Wochenende bei der Arabischen Liga in Kairo - auch am Mittwoch in Istanbul wieder Zwist und Uneinigkeit nur mühsam übertünchen ließen. Wichtige arabische Staatschefs, wie Ägyptens Abdel Fattah al-Sisi und Saudi-Arabiens Monarch Salman, waren gar nicht erst erschienen. Sisi pflegt seit Jahren eine offene Feindschaft zu Gastgeber Recep Tayyip Erdogan und verbot in seinem Land alle Protestkundgebungen zu Jerusalem.

Saudi-Arabien, wo die OIC ihren permanenten Sitz hat, ließ sich von einem Staatssekretär vertreten. Denn König Salman wollte unter keinen Umständen mit Irans Präsident Hassan Ruhani und Katars Emir Tamim bin Hamad Al-Thani in einem Saal sitzen, hatte er doch wegen des Katar-Boykotts erst kürzlich den Gipfel der Golfstaaten in Kuwait platzen lassen. Und so ging der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu bereits im Vorfeld der OIC-Versammlung mit "einigen arabischen Staaten" hart ins Gericht und warf ihnen vor, eine "sehr schwache Reaktion" zu zeigen auf die amerikanische Jerusalem-Wende.

In die gleiche Kerbe hieb auch Irans Präsident Ruhani, der "einigen Staaten in unserer Region" vorwarf, "mit den Vereinigten Staaten und dem zionistischen Regime zu kooperieren, um das Schicksal Palästinas zu entscheiden". Und so hatte Staatspräsident Erdogan im Plenum große Mühe, sich in der Jerusalem-Frage als der neue, maßgebliche Sprecher der muslimischen Welt zu inszenieren. Diesen Mangel an Rückendeckung versuchte der türkische Gastgeber durch schrille Rhetorik wettzumachen. In seiner Eröffnungsrede nannte er Israel "einen Staat der Okkupation und einen Staat des Terrors". Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem entgegen internationaler Gepflogenheit als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen, bezeichnete er als "null und nichtig". Sie sei eine Belohnung Israels für dessen Terrortaten, die Islamische Welt werde ihren Anspruch auf Jerusalem niemals aufgeben.

In das gleiche Horn stießen Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas und Jordaniens König Abdullah, der vor mehr Gewalt und mehr Konfrontation warnte. Abbas erklärte, es werde keinen Frieden und keine Stabilität geben, ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates. Die Entscheidung des Weißen Hauses geißelte er als Provokation der internationalen Gemeinschaft und als eklatante Verletzung internationalen Rechts. Mit diesem Schritt hätten die USA ihre Legitimität als Vermittler im Friedensprozess verloren. "Diese einseitigen Schritte werden Extremisten anstacheln und den politischen Konflikt in einen religiösen Konflikt verwandeln, eine Gefahr, vor der wir immer gewarnt haben", sagte Abbas, der für nächste Woche ein Treffen mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence absagte, der noch vor Weihnachten nach Israel und Ägypten kommen will.