Grün-Weiß nimmt Fahrt auf

Matthias Haack

Lindow (RA) "Ich wusste, dass es in Lindow unangenehm wird." Aber dass die SG Bornim diesmal weder ein Tor im Spiel der Fußball-Landesklasse erzielte, noch ihren Kasten sauber hielt, das überraschte auch Sebastian Stier.

Er steht der SG Bornim vor und ist in Ruppin bestens als ehemaliger Fußballer in Alt Ruppin und beim MSV bekannt. Inzwischen zieht er in Bornim die Fäden und ist überzeugt, "dass meiner Mannschaft eine große Zukunft bevorsteht". Er erklärte am Sonnabend nach der 0:2-Niederlage warum: Zwei 18-Jährige in der Startelf, fast alle unter 25, nur zwei über 30, Sascha Herbst fehlte wegen Grippe - "uns fehlt das Mittelalter, das so eine Partie drehen kann". Nicht nur dies: "Rechne ich hoch, dann hätten es zwölf Punkte mehr sein können, wenn Bornim sich nach Rückständen gewehrt hätte. "Lindow hatte heute den Vorteil, dass Männer aufgestellt wurden." Ausnahmetalent Tim Friedrich (vier Saisontore) "wird eine Granate" ...

Der gesamte Artikel steht in der Donnerstagausgabe des Ruppiner Anzeigers.