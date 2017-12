Polizeibericht Eberswalde vom 14.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Junger Mann beschädigt Pkw

Werneuchen. Am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein junger Mann in der Straße Am Bahnhof gegen ein Fahrzeug trat und dabei den Außenspiegel beschädigte. Die alarmierten Beamten stellten einen 17-Jährigen und fanden noch fünf weitere beschädigte Fahrzeuge. Während der Kontrolle fiel den Beamten der Alkoholgeruch des Täters auf. Ein Soforttest ergab 1,05 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird noch ermittelt.

Fahrzeug aufgebrochen

Biesenthal. In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter einen Pkw Ford auf, der im Grünen Weg geparkt war. Die Polizei stellte Beschädigungen im Bereich des Zündschlosses fest. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.