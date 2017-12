Polizeibericht Schwedt vom 14.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Bei Unfall schwer verletzt

Gartz. Einen schweren Unfall gab es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Schwedter Straße. Ein VW-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nachdem die Feuerwehr den Fahrer befreit hatte, wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die B2 war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Einbruch in ein Ferienhaus

Tornow. Ein Wochenendhaus an der Dorfstraße in Tornow war Ziel von Einbrechern im Zeitraum zwischen dem 7. und 12. Dezember. Alles wurde durchsucht. Derzeit ist noch unklar, was entwendet wurde. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Seitlicher Zusammenstoß

Heinersdorf. Auf der zweispurigen B2 aus Passow in Richtung Schwedt waren am Dienstagnachmittag ein Lkw und ein Pkw Mercedes unterwegs. Bei einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge wurde der Mercedesfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.