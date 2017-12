Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 14.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der Kreuzung Markendorfer/August-Bebel-Straße hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Aus ungeklärter Ursache ist eine 18-jährige Opelfahrerin mit ihrem Auto beim Linksabbiegen von der August-Bebel-Straße frontal mit einem Pkw Hyundai zusammengestoßen. Dieses Auto stand in der Linksabbiegerspur an der Ampel der Markendorfer Straße. Der 47-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit etwa 10 700 Euro angegeben.

Aggressiver Ladendieb

Ein Mitarbeiter eines Discounters an der Karl-Marx-Straße hat am Dienstag gegen 18.40 Uhr einen Mann beobachtet, der Waren einsteckte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Als er ihn daraufhin ansprach, attackierte der Unbekannte den Angestellten und es kam zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitt. Der Dieb flüchtete und ließ die Ware zurück.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Franz-Mehring-Straße in Richtung Wieckestraße. Am Freitag wird an der Halben Stadt geblitzt.

Blitzer