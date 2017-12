Polizeibericht Seelow vom 14.12.2017

UWE SPRANGER

Seelow (MOZ) Nach Crash mit Wildtier unter Schock

Letschin. Die Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr am Mittwochmorgen von Letschin in Richtung Gusow. Gegen fünf Uhr stieß sie mit einem Wildtier zusammen, verlor dabei eine Kennzeichentafel. Anschließend meldete sich die Frau im Revier Seelow. Sie stand sichtlich unter Schock. Sie wusste nicht, welches Tier ins Auto gelaufen und ob es weggerannt war. Der Polizist rief einen Rettungswagen für die 50-Jährige. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 1000 Euro.

Gestohlene Fahrzeuge wieder da

Strausberg. Am Dienstagnachmittag haben Forstarbeiter im Waldgebiet Spitzmühle einen Mercedes Citan und einen VW Caddy gefunden. Die Fahrzeuge gehören zu einer Firma in der Dieselstraße, wo in der vergangenen Woche drei Fahrzeuge gestohlen worden waren. Das dritte Firmenfahrzeug hatte eine Mitarbeiterin bereits am 7. Dezember in Altlandsberg entdeckt.