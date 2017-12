Polizeibericht Freienwalde vom 14.12.2017

Karin Sandow

(In House) Nach Wildunfall Frau unter Schock

Letschin. Die Fahrerin eines Ford Fiesta war am Mittwochmorgen von Letschin in Richtung Gusow unterwegs. Gegen fünf Uhr stieß ihr Auto mit einem Wildtier zusammen. Dabei verlor das Auto eine Kennzeichentafel. Anschließend meldete sich die Frau im Revier Seelow und stand offensichtlich unter Schock. Sie konnte nicht sagen, um was für ein Tier es sich handelte und ob dieses weggerannt ist. Die 50-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1000 Euro.

Gegen Auto getreten

Werneuchen. Zeugen informierten am Dienstag gegen 21.40 Uhr darüber, dass ein junger Mann in Werneuchen in der Straße Am Bahnhof gegen ein Fahrzeug getreten hat und dabei den Außenspiegel beschädigte. Polizisten stellten einen 17-Jährigen und entdeckten weitere fünf beschädigte Autos. Ein Alkoholtest bei dem Jugendlichen ergab 1,05 Promille.