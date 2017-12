Weihnachtslauf am Sonntag am Wirchensee

HBERNARD

Wirchensee (MOZ) Zum 11. Mal organisiert der Schlaubetalmarathonverein den Weihnachtslauf am Wirchensee. Er wird am Sonntag am Parkplatz zum Wirchensee hinter der Einfahrt der Landesstraße zum Hotel gestartet.

Dabei legen die Ausdauersportler eine Strecke von drei (um den See) beziehungsweise acht Kilometern zurück. Es muss nicht unbedingt gelaufen werden, auch Walking ist möglich.

Anschließend lädt der Verein traditionell zu Gegrilltem sowie zu Tee oder Glühwein ein, um sich entspannt auszutauschen. Der Lauf ist ohne Wertung und kostenlos.

Wie der Vereinsvorsitzende Falk Hartmann mitteilt, kann die Runde um den See trotz der Sturmschäden im Herbst problemlos absolviert werden. Etwas komplizierter sieht es in dieser Hinsicht für die Acht-Kilometer-Strecke aus. Laut Hartmann liegen zwar einige Bäume quer, doch man könne problemlos unter ihnen durch gelangen. Die Stämme lägen fest.