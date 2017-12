Kantersieg für Angermünder D-Jugend

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Nach dem 27:2-Kreisliga-Sieg der weibliche D-Jugend des HC Angermünde gegen Fortuna Prenzlau landeten die Mädchen von Trainer Ulf-Rüder Schenk auch einen 26:7-Kantersieg gegen den SV Stahl Finow und enttrohnten diesen als Tabellenführer.

Den ersten Angriff in der Partie starteten die Gäste, den sie durch eine Unachtsamkeit in der HCA-Deckung auch zur 1:0 Führung abschlossen. Aber gleich im Gegenzug glichen die Mädels aus der Uckermark zum 1:1 aus. Was dann kam, glaubte man kaum: Die Angermünderinnen ließen den Gästen null Chancen. Innerhalb von fünf Minuten erhöhten sie auf 5:1. Der Gäste-Trainer stellte seine Abwehr um und versuchte es mit einer kompletten Manndeckung.

Trotzdem spielten sich die HCA-Mädels zur Freude der Fans, Eltern und Großeltern in einen Rausch. Doppelpässe und Konter durch die wieselschnelle Nina Müller ließen dem SVF keine Möglichkeit, ins Spiel zu kommen. Mit einem 14:3-Pausenstand war die Begegnung entschieden. Für HCA-Trainer Schenk war das Spiel seiner Mädels eine Augenweide. "Schön zu sehen, wie alle Spielerinnen die Trainingskonzepte verinnerlichen und im Wettkampf auch wirklich umsetzen", sagte der zufriedene Coach.

Nach der Pause traute man seinen Augen kaum. Die Gastgeber wirkten wie gelähmt, hörten im Angriff auf zu spielen. Nach einigen lauten Anweisungen von der Trainerbank fingen sie sich wieder und bauten ihre Führung weiter aus. Die Finowerinnen waren komplett überfordert. Der Endstand lautete schließlich 26:7 und somit überwintern die Angermünderinnen auf der Spitzenposition.